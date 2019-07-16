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В Украине вступил в силу закон об украинском языке: что важно знать

В Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного». Это произошло через 2 месяца со дня официального опубликования документа. Напоминаем, Россия решила испорить праздник украинцам, повторно созвав заседание Совбеза ООН ради осуждения «языкового закона».

Отныне украинский становится единственным государственным языком в Украине и обязательным для использования в публичной сфере на всей территории государства. В то же время действие закона не распространяется на сферу частного общения и сферу религиозных обрядов.

Вместе с тем норма о штрафах за публичное унижение украинского языка или создание ограничений для его использование вступит в силу только через три года после вступления закона в силу. Максимальная сумма штрафа составит 11 900 гривен.

Также с 2021 года обязательное владение языком станет условием для получения украинского гражданства.

Стандарты проведения экзамена определит специальная Национальная комиссия.

С 1 января 2030 года ВНО и вступительные экзамены будут сдаваться исключительно на украинском языке, а через 18 месяцев после вступления закона в силу (т.е. с 16 января 2021 года) на украинский должны будут перейти предприятия в сфере обслуживания. В то же время по просьбе клиента его обслуживание может осуществляться на другом языке. Учреждениям сферы обслуживания за нарушение «языкового закона» грозит до 6800 гривен штрафа.

Через 30 месяцев после вступления в силу закона начнет действовать норма о том, что печатные СМИ обязаны выходить на украинском языке (местные издания должны выполнить ее через 60 месяцев). Печать на других языках допускается при одновременном выпуске тиража на украинском языке в один день.

Также установлен обязательный минимальный недельный объем вещания общенациональных или региональных СМИ на украинском языке — должен составлять не менее 90% общей продолжительности передач и/или фильмов в каждом промежутке времени между 07:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00 (ранее квота составляла 75%).

Важно и то, что с 16 июля 2019 года вся предвыборная агитация на выборах должна осуществляться исключительно на украинском языке.

Напомним, Рада приняла закон 25 апреля 2019 года, 14 мая закон подписал председатель Верховной Рады Андрей Парубий, а 15 мая — президент страны Петр Порошенко. Официальная публикация закона состоялась 16 мая 2019 года.

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