Украина

Жара еще вернется: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни (карты)

Необычайная августовская жара радовала украинцев и в первые дни сентября, правда, продлилась она недолго: уже 3-го числа в западных и местами северных областях было объявлено штормовое предупреждение и 4 сентября началось похолодание — температура опустилась до плюс 19 днем.

Вернется еще в Украину тепло или холодная и дождливая осень уже пришла? С этими вопросами «ФАКТЫ» обратились к известным украинским синоптикам.

Как сообщила «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, жаркая погода вернется в Украину на следующей неделе.

— До конца этой недели температура будет постепенно повышаться, а на следующей неделе станет по-летнему тепло, — говорит Голеня. — Днем будет 23−28 градусов выше нуля. Что касается осадков, то в ближайшие два дня на Левабережье и в центральных областях местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. А дальше погоду будет определять поле высокого давления, поэтому установится теплая и сухая погода.

В четверг, 5 сентября, в Украине сухо, днем возможны порывы ветра, скорость — до 8 метров в секунду. Днем на юге страны воздух прогреется до 30 градусов, а в западных областях столбики термометров опустятся до плюс 20.

В пятницу, 6 сентября, возможны грозы в некоторых районах на севере и западе Украины. Ожидается также порывистый ветер до 8 метров в секунду. Днем в западных областях температура воздуха — плюс 21, а на юге — 28 выше нуля.

В субботу, 7 сентября, небольшие дожди пройдут в Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях. Также возможен порывистый ветер до 10 метров в секунду. Днем в западных областях страны до 21 градуса тепла, а на юге местами столбики термометров достигнут отметки 28 выше нуля.

В воскресенье, 8 сентября, на западе возможны грозы, днем — порывистый ветер. Дневная температура в западных областях — до плюс 20, в южных — до 28 выше нуля.

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, которым он поделился с «ФАКТАМИ», осень в Украину придет раньше 15 сентября.

— По моим расчетам, уже 11−13 сентября задождит, столбик термометра днем не поднимется выше 20 градусов, а ночью будет опускаться ниже 5 градусов тепла, — говорит Горбань. — В октябре погода в Украине будет классической осенней, но разной в северных и южных регионах. Так, на юге тепло сохранится и температура днем будет доходить до 22 градусов тепла, а на севере будет на 5−7 градусов ниже. Второй месяц осени ожидается дождливым, по несколько дней подряд будет длиться ненастье. Впрочем, им на смену придут дни с солнечной, но нежаркой погодой.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» другой народный синоптик, Владимир Деркач, прогнозировал, что в сентябре будут дожди и температурные качали.

«Первые дни сентября будут прохладными, затем снова потеплеет, но, конечно, не до летних показателей. Не испортят погодную картину в Украине и небольшие дожди, которые возможны в первую декаду и в середине сентября. Третья декада месяца начнется с похолодания и дождей, временами сильных. В конце сентября температура повысится. При этом погода будет по-прежнему дождливой», — сказал синоптик.

«ФАКТЫ» также рассказывали, что ясновидящая Алла Курилова предсказала аномальную погоду — бури и снегопады — во второй половине 2019 года.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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