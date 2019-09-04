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«Осінній ярмарок», Koktebel Jazz и фестиваль богатырей: куда пойти в Киеве в выходные
В Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко:
5 сентября — балет «Лебединое озеро»,
6 сентября — опера «Манон Леско»,
7 сентября — опера «Севильский цирюльник»,
8 сентября — балет «Юлий Цезарь»,
10 сентября — балет «За двумя зайцами»,
11 сентября — концерт «Маэстро Хобарт Эрл представляет».
Начало в 19:00.
Адрес: ул. Владимирская, 50.
Цена: от 50 грн.
***
5 сентября в 11:00 в центре современного искусства «Белый Свет» откроется выставка народного художника Украины Бориса Буряка «Живопись». Выставка продлится до 24 сентября.
Адрес: ул. Пушкинская, 21.
Вход свободный.
***
С 5 по 8 сентября в креативном пространстве IZONE можно принять участие в образовательной программе Международного фестиваля актуальной анимации и медиаискусства LINOLEUM. В программе: лекции, воркшопы, мастер-классы.
Адрес: ул. Набережно-Луговая, 8.
Вход свободный.
***
5 сентября в 19:00 в Доме звукозаписи Украинского радио пройдет Международный фестиваль ретромузыки имени Богдана Весоловского. В программе: итальянские романсы Альфонсо Оливьера, выступление звезд мирового танго Мазен Киван и Сахар Абу Халиль, группы Wszystko, симфонических оркестров и хора.
Адрес: ул. Леонида Первомайского, 5 В.
Цена: от 100 грн.
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7 сентября парк «Муромец» приглашает на фестиваль богатырей Muromets Fest. В программе: «Бензопила-шоу» от ведущего Андрея Джеджулы; установление национальных силовых рекордов; мастер-классы и лекторий-зона; шоу бодибилдеров; футбольный матч и детский чемпионат по футболу; музыкальный концерт.
Начало в 11:00.
Адрес: ул. Генерала Ватутина, Московский мост.
Вход свободный.
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С 6 по 8 сентября на Трухановом острове состоится музыкальный фестиваль Koktebel Jazz.
Цена: от 300 грн.
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7 сентября на улице Бульварно-Кудрявской, 4 пройдет винтажный фестиваль SENKA, посвященный Сенному рынку. В программе: винтажный маркет, выступление Dj Tapolsky, мастер-классы, фотовыставка «Сенка. Старый Киев», детская зона.
Начало в 12:00.
Вход свободный.
***
7 сентября на Русановском бульваре можно посетить семейный фестиваль «Зустрінь друга». В программе: бесплатная регистрация домашних животных; лекции о воспитании и общении с животными от ведущих специалистов; мастер-классы; аквагрим; ярмарка и показательные выступления собак. Необходима регистрация.
Вход свободный.
***
7 и 8 сентября на Андреевском спуске состоится фестиваль уличного искусства — циркового, театрального, музыкального, визуального и киноискусства.
Начало в 11:00.
Вход свободный.
***
7 и 8 сентября Музей народной архитектуры и быта Украины приглашает на «Осінній ярмарок народного мистецтва». В программе: мастер-классы по народным ремеслам — вышивке, ткачеству ковров, гончарству, керамической росписи, резьбе по дереву, плетению корзин. Состоится концерт фольклорных, вокальных, театральных коллективов со всей Украины.
Адрес: ул. Академика Тронько.
Цена: от 25 грн.
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До 15 сентября в галерее искусств «Лавра» действует выставка современного и уличного искусства Blue Monday художников Романа Михайлова, APL315 и Бориса Кашапова.
Адрес: ул. Лаврская, 7.
Вход свободный.
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