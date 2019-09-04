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Украина хочет, чтобы россияне вернулись в СЦКК: почему это важно
На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона поставила вопрос о возвращении российских военных в Совместный центр по контролю и координации сторон (СЦКК), который работает в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.
Олифер напомнила, что в прошедшие две недели на Донбассе увеличилось количество нарушений режима тишины со стороны российских наемников, в том числе с применением запрещенного оружия.
Украинская сторона считает, что двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить.
Напомним, российские офицеры прекратили исполнять обязанности в пяти офисах Совместного центра контроля и координации (СЦКК) в Донецкой и Луганской областях в декабре 2017 года.
Произошло это накануне обострения ситуации в зоне боевых действий на Донбассе. После решения российской стороны отозвать своих представителей в СЦКК украинская сторона также пообещала вывести своих наблюдателей с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Позже россияне заявляли о намерении вернуться в зону боевых действий, но выдвигали неприемлемые для Украины условия.
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