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- 20:35 Брэд Питт признался, что после разрыва с Анджелиной Джоли посещал Общество анонимных алкоголиков
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Брэд Питт признался, что после разрыва с Анджелиной Джоли посещал Общество анонимных алкоголиков
Брэд Питт откровенно признался, что после разрыва с Анджелиной Джоли он в течение полутора лет посещал собрания Общества анонимных алкоголиков. Об этом 55-летний актер рассказал в интервью изданию New York Times.
Он сказал, что это было «безопасное место», где он мог освободиться, раскрывая «отвратительные стороны самого себя».
В его группе были только мужчины, и он поразился их ранимости. «Все эти люди сидят вокруг стола и говорят так открыто и честно, как я еще никогда не слыхал», — сказал Брэд. Несмотря на «анонимность», товарищи по несчастью, конечно, узнали кинозвезду. Но, как ни странно, никто их них не продал историю о Питте-алкоголике прессе. Они все доверяли друг другу и были солидарны. И благодаря этому Питт обрел нравственное очищение. Сейчас он ведет трезвый образ жизни.
Как известно, последней соломинкой для брака Питта и Джоли, расставшихся в сентябре 2011 года, стала их ссора на борту самолета из-за пьянства актера, когда он к тому же накричал на их старшего приемного сына Мэддокса. Сразу после этого Анджелина подала на развод.
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Питт также рассказал изданию, что у него были проблемы не только со спиртным, но и с наркотиками. Так, он курил марихуану, пытаясь справиться с обрушившейся на него славой в 1990-е годы. Он устал от прикованного к нему внимания и превратился отчасти в отшельника.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Брэд Питт неожиданно сдружился с семейством Ким Кардашьян, посетив «воскресную службу» ее мужа Канье Уэста.
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