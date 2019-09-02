Брэд Питт неожиданно сдружился с семейством Ким Кардашьян (фото, видео)

Шоу-бизнес

Американский актер Брэд Питт, который ранее посетил Венецианский международный кинофестиваль, нанес неожиданный визит на одну из так называемых «воскресных служб», которые с начала года регулярно проводит рэпер Канье Уэст — супруг светской львицы Ким Кардашьян.

Мероприятие, как сообщает TMZ, состоялась в пригороде Лос-Анджелесса Уоттсе: госпел-хор пел на парковке возле местной церкви. Канье и Питт оживленно беседовали, смеялись и выглядели, как близкие приятели. Их фотографии и видео появились в соцсети Instagram. Кроме того, там присутствовали сама супруга Канье Ким и ее сестры — Кортни и Хлое Кардашьян, а также Кендалл Дженнер.

Ким Кардашьян

Кортни Карлашьян

В начале июля супруги Уэст-Кардашьян и Питт были замечены вместе на одной из вечеринок в Лос-Анджелесе. Однако тогда рэпер и актер держались достаточно отстраненно друг от друга.

Канье Уэст проводит свои «службы» (шоу, стилизованные под церковное богослужение) с начала этого года. Ким говорит, что они оказывают на ее мужа отличный «терапевтический эффект». «Там просто исполняют музыку, без проповедей», — рассказала она в интервью журналу Elle. Она добавила, что Канье верующий человек и что эти собрания пропитаны любовью к ближнему и «христианской духовностью», хотя они открыты для людей всех вероисповеданий.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст и Ким Кардашьян дали своему четвертому ребенку имя Псалом. У них также есть сын, которого зовут Сейнт («святой»).

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter