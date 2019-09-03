Шоу-бизнес

Западные таблоиды утверждают, что им удалось доказать то, о чем уже давно ходят упорные, но до сих пор ничем не подтвержденные слухи. Якобы Брэд Питт, расставшийся с Анджелиной Джоли, воссоединился со своей первой супругой Дженнифер Энистон. Так, издание New Idea сообщает, что во время недавней поездки в Италию Питт катался по Венеции на лодке в компании таинственной незнакомки. По мнению издания дама, лицо которой скрывает широкополая шляпа, необычайно похожа на Дженнифер. Из-под головного убора видны «фирменные» белокурые пряди волос актрисы.

«Со времени приезда в Италию они не прилагают особых усилий, чтобы прятаться от публики и ведут себя, как нормальная, счастливая, влюбленная пара», — пишет издание, утверждающее, что последние несколько месяцев Брэд и Дженнифер встречались тайно, стараясь не привлекать внимание к возобновлению своего романа, но теперь изменили свою позицию. Правда, не вполне понятно, почему нет более четких снимков актеров, если они решили более не скрывать свои отношения.

Между тем журнал OK! Также пишет, что Энистон хочет дать им с Питтом второй шанс. И что между ними все серьезно.

А издание NW в то же время опубликовало статью, в которой утверждалось, что актриса, которая в 2018 году рассталась со своим вторым супругом Джастином Теру, обратилась к услугам некого брачного агентства для миллионеров. И там ее познакомили с состоятельным бизнесменом, не имеющим отношения к шоу-бизнесу. Они уже побывали на ряде свиданий, и кавалер произвел на Дженнифер хорошее впечатление. Она, мол, ощущает потенциал для долгосрочных отношений. За организацию первого свидания агентство, как пишет журнал, получило гонорар в 750 тысяч долларов.

«Я навсегда изменю ее жизнь к лучшему. Может, у меня нет внешности Брэда Питта, но я знаю, как надлежащим образом обращаться с женщиной. И слова „измена“ нет в моем словаре», — приводит издание слова загадочного миллионера, не называя его имени. Далее он также обещает осчастливить актрису, обращаться с ней, как с королевой, выполнять все ее желания, отдать ей половину своего состояния и завести десять детей — «если это то, чего она хочет».

Однако пресс-секретарь актрисы заявил, что эта история полностью сфабрикована. «Мы также должны отметить, что, кажется, не существует брачных агентств для богатых и знаменитых со ставкой по 750 тысяч долларов за свидание. И искренне надеемся, что все это плод воображения скучающего автора NW, поскольку цитируемые слова наводят на мысли о назойливом преследователе, а не обходительном миллиардера», — иронически заявил представитель 50-летний Энистон изданию Gossipcop.

В отношении Питта также ходит много слухов. Так, ранее писали, что 55-летний актер увлекся похожей на Анджелину Джоли актрисой Самантой Робинсон.

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