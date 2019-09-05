Число жертв урагана-убийцы «Дориан» увеличилось вчетверо (видео)

Мир

В результате удара урагана «Дориан» на Багамах погибли как минимум 20 человек. Об этом заявил министр здравоохранения страны Дюэйн Сэндс, пишет Miami Herald.

Отмечается, что число жертв увеличивается по мере разбора завалов.

Ранее премьер-министр Багамских островов Хьюберт Миннис сообщал о пяти погибших. Также он рассказал, что береговой охране удалось спасти на Абако несколько тяжело раненых человек, их доставили в больницу.

В Национальном центре по слежению за ураганами США сообщили, что сила ветра в эпицентре урагана составляет около 230 километров в час. Жителей островов призывают не покидать убежища до тех пор, пока ураган не прекратится.

Урагана, сравнимого по силе с «Дорианом», не случалось на островах с 1992 года. Предполагаемый ущерб от стихии может составить от 25 до 40 миллиардов долларов. В преддверии урагана власти Южной Каролины, Джорджии и Флориды объявили эвакуацию более миллиона человек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в первые дни сентября около миллиона жителей юга Соединенных Штатов получили в распоряжение об эвакуации. Причиной тому стал первый в нынешнем году ураган «Дориан». По информации The Washington Post, «Дориан» делит первое место по силе удара с «Ураганом Дня труда», который обрушился на Флориду 2 сентября 1935 года, а по скорости ветра уступает в Атлантике лишь «Аллену» (ураган 1980 года).

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