Апокалиптический ураган «Дориан»: в США эвакуируют полтора миллиона человек (видео)

Мир

В американских штатах Южная Каролина и Джорджия, а также в штате Флорида, приказ эвакуироваться получили в общей сложности почти полтора миллиона человек. К побережью США приближается «апокалиптический» ураган «Дориан» — наивысшей, пятой категории опасности. Скорость ветра внутри урагана достигает 285 километров в час.

Накануне он пронесся по территории Багамских островов, причинив грандиозные разрушения. Местные населенных пункты настолько сильно затопило, что премьер-министр Багамских островов Хьюберт Миннис заявил, что практически нельзя определить, где заканчиваются улицы и начинается океан.

First video coming in from Bahamas after Dorian passed through and it's complete devastation https://t.co/8c91KTEBkU pic.twitter.com/LdvVQFstWY — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) September 1, 2019

Опасность приближающегося урагана отметил президент США Дональд Трамп, который в связи с этим отменил запланированный на минувшие выходные визит в Польшу. «Он движется, и очень сложно что-либо предсказать, кроме того, что это один из самых крупных и мощных ураганов из всех, что мы видели за последние десятилетия. Берегите себя!» — обратился он к американцам в соцсети Twitter.

Правда, Трамп несколько раз по ошибке назвал в числе штатов, которым угрожает опасность, Алабаму, вызвав панику у тамошних жителей, которых позже успокоила метеорологическая служба, уточнившая, что этому региону ничего не угрожает.

Трамп также сказал, что до сих пор «никогда не слышал об урагане пятой категории». Хотя за последние два года, как пишет The Guardian, он произносит те же самые слова уже по меньшей мере в пятый раз.

Ранее «ФАКТЫ» писали о торнадо, неожиданно обрушившемся на Амстердам и Люксембург.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter