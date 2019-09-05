Происшествия

Сбежавшие из колонии преступники задержаны на Львовщине: они подрезали полицейского

Во Львовской области полицейские задержали беглецов из Николаевской колонии № 50 Виталия Буртовенко и Павла Дмитрука. Во время задержания был ранен полицейский.



Как сообщили во Львовском областном главке полиции, задержание состоялось 4 сентября около 19:30 в одном из сел Жидачевского района.

Сотрудник Жидачевского отделения полиции Олег Франко, находясь вне службы, увидел у моста через реку Стрый возле села Междуречье двух мужчин, которые подпадали под ориентировки сбежавших заключенных.

Полицейский сообщил об этом правоохранителям, а сам пытался задержать преступников. Во время задержания один из беглецов ударил полицейского ножом в левую сторону груди. Силовик получил проникающее ранение. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Напомним, 3 сентября из Николаевской колонии во Львовской области сбежали двое осужденных. Один из беглецов — 20-летний киевлянин Виталий Бортовенко — был приговорен к пяти годам колонии за изнасилование и разбой, второй — 27-летний уроженец села Лука Житомирской области Павел Дмитрук — отбывал наказание за хранение наркотиков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП, которые происходили в исправительных учреждениях Львовской области. В 2015 году начальник Николаевской исправительной колонии № 50, откуда сбежали преступники, попался на взятке. Один из осужденных, прямо из колонии руководил наркоторговцами.

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