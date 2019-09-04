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Происшествия

Направляются в Киев: из колонии на Львовщине сбежали преступники (фото)

10:00 4 сентября 2019 50
Колония
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Во вторник, 3 сентября, из Николаевской колонии № 50 во Львовской области сбежали двое заключенных. Один был осужден за разбой и изнасилование, другой — за изготовление и сбыт наркотиков. Правоохранители ведут поиски беглецов. Есть информация, что преступники заказывали из райцентра Николаев такси в направлении Киева, но потом отказались. Полицейские на дорогах останавливают и проверяют машины.

Виталий Буртовенко (слева) и Павел Дмитрук

— Побег совершили 20-летний Буртовенко Виталий Андреевич, житель Киева, и 27-летний Дмитрук Павел Васильевич, житель села Лука Житомирского района Житомирской области, — сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Насильник Буртовенко был осужден на пять лет, наркоторговец Дмитрук — на три года.

Игорь Зинкевич выложил на своей странице в Facebook приметы и описание сбежавших.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в 2015 году начальник Николаевской исправительной колонии № 50 во Львовской области попался на взятке. Также сообщалось о «нечеловеческих» условиях содержания заключенных в исправительной колонии № 48 на Львовщине. В то же время выяснилось, что один из преступников, отбывавший наказание во Львовской области, прямо из колонии руководил наркоторговцами.

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