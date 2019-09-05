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Никогда мы не будем братьями: флаг Украины на концерте в Москве возмутил сеть (фото, видео)
На концерте белорусского исполнителя Макса Коржа в Москве развернули флаг Украины, что возмутило пользователей сети.
Снимки, на которых поклонники Коржа держат три флага (России, Украины и Беларуси), опубликовал в своем Instagram российский журналист Юрий Дудь.
Он назвал это «хорошей историей».
«Пока мы готовили выпуск (Беслан — ред.), намеренно держали тишину. Но в России в это время иногда случались хорошие истории, для которых этот инстаграм и был когда-то придуман. 31 августа. Москва. Концерта Макса Коржа на стадионе „Динамо“», — подписал он снимки.
Развернутые флаги привели россиян в восторг, а вот украинцев разозлили.
Без разницы с какой ты страны, мы все едины. . . . #макскорж #maxkorzh #maxkorzhmus #горыпоколено #житьвкайф #вспоминайменя #шантаж #корж #korzh #киев #напалм #maxkorzh_flat #flat #флэт #прямозамечтой #maxkorzhfansteam #maxkorzhfan #фанкоржа #makskorzh #maks #жгисын #жгисынпокамолодой #пролетарка #кач #движ #minsk #lsp #олеглсп #лсп
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