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Шоу-бизнес

Никогда мы не будем братьями: флаг Украины на концерте в Москве возмутил сеть (фото, видео)

9:53 5 сентября 2019 300
Концерт Коржа
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

На концерте белорусского исполнителя Макса Коржа в Москве развернули флаг Украины, что возмутило пользователей сети.

Снимки, на которых поклонники Коржа держат три флага (России, Украины и Беларуси), опубликовал в своем Instagram российский журналист Юрий Дудь.
Он назвал это «хорошей историей».

Флаг в Москве

«Пока мы готовили выпуск (Беслан — ред.), намеренно держали тишину. Но в России в это время иногда случались хорошие истории, для которых этот инстаграм и был когда-то придуман. 31 августа. Москва. Концерта Макса Коржа на стадионе „Динамо“», — подписал он снимки.

Развернутые флаги привели россиян в восторг, а вот украинцев разозлили.

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