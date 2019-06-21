На концерте Макса Коржа в Киеве произошла массовая драка (фото, видео)

Шоу-бизнес

В Киеве 20 июня состоялся концерт известного белорусского репера Макса Коржа, который недавно во второй раз стал отцом. На стадионе «Динамо» собралось около 26 тысяч поклонников музыканта. Его выступление оказалось очень горячим в прямом и переносном смысле этого слова.

В фан-зоне между зрителями произошла массовая драка. Конфликт разгорелся якобы из-за того, что один из зрителей сорвал цепочку у другого. Между молодыми людьми завязалась драка, в которую ввязались и другие зрители, — передает Информатор. В итоге потасовка переросла в массовую драку, в которой принимали участие около 20 человек.

Девушки разбегались в стороны, мужчины пытались разнять дравшихся, некоторые снимали все на мобильные телефоны. В разборки вмешалась охрана мероприятия. В это время концерт продолжался, Макс Корж, как ни в чем ни бывало, продолжал выступать. К счастью, обошлось без пострадавших.

Позже в Instagram репер поблагодарил киевскую публику за теплый прием и невероятные эмоции.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что концерт Макса Коржа в Киеве был перенесен из-за запрета въезда музыканту на территорию Украины.

Также в сети появились впечатляющие фото грандиозного концерта группы KISS на «Олимпийском».

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