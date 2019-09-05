Украинские катера "Кентавр" прошли тестовые испытания: опубликовано мощное видео

Украина

В Украине завершены заводские испытания десантно-штурмовых катеров типа «Кентавр», созданных корабелами Николаева. Сейчас проходит подготовка к испытаниям государственным. Об этом сообщили в минобороны.

Катера уже неоднократно проходили тестирование в Одесской области. Судна отличаются хорошей скоростью и устойчивостью к нестабильности моря.

Отмечается, что новинки созданы по стандартам НАТО и значительно отличаются от другого водного арсенала Украины.

«Кентавры» из-за небольших размеров обладают высокой маневренностью на ходу и при разворотах и мало заметны для средств слежения вероятного противника. Бронированные корпуса и качественное оснащение вооружением, как утверждается, позволяют катерам ликвидировать маломерные цели неприятеля.

Особенностью катера является большой десантный отсек для более 30 военнослужащих с вооружением.

«Кентавры» рассчитаны на 500 миль плавания. Эти катера, как отмечается, уже второй проект, разработанный в независимой Украине.

Как сообщали «ФАКТЫ», Украина намерена создать в Азово-Черноморской акватории мощные мобильные группировки пограничных кораблей и катеров. «Кентавры» должны быть поставлены в ВМФ ВСУ в конце этого года.

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