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Общество и люди

Слабак: в Запорожье за четыре месяца до Нового года выбросили елку (фото)

11:58 5 сентября 2019 113
Новогодняя елка
Инф. «ФАКТОВ»

Утром в четверг, 5 сентября, в Запорожье у мусорных баков заметили выброшенную… елку. До Нового года оставалось немногим менее четырех месяцев… Кстати, в прошлом году житель Запорожья выбросил елку в разгар августовской жары.

Фотофакт на своей страничке в социальных сетях выложил журналист и публицист Владимир Шак. «У кого-то Новый год категорически отменяется. Ну вот никак не могут прокомментировать уведенное сегодня утром: просто не соображу, что могло заставить человека 5 сентября вынести ее на мусорку», — иронизирует автор фото и уточняет, что елка — искусственная.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожье автомобилисты установили национальный рекорд, создав елку из автомобилей.

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