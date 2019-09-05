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Не исключают поджог: в Одессе горел очередной крупный рынок (фото)
Торговые павильоны на одном из самых крупных рынков — «Черемушки», что на юго-западном жилом массиве Одессы, загорелись вечером в среду, 4 сентября. Клубы густого дыма и резкий запах гари мгновенно распространились на окрестные кварталы.
Показания очевидцев разнятся: одни утверждают, что пламя из павильона перекинулось на крышу трансформаторной подстанции. Другие — что очаг возгорания находился в одном из складских помещений в овощном ряду, третьи — что загорелось на складе макулатуры.
Предприниматели, работающие на рынке, не исключают, что причиной пожара мог быть поджог. Впрочем, кто именно и с какой целью мог его организовать, они не уточняют.
Как сообщили в региональном главке ГСЧС, в ликвидации пожара участвовали 46 спасателей, были привлечены 16 единиц спецтехники.
«В результате происшествия никто не пострадал. Причину возгорания выясняют эксперты», — заявили в главке.
Неделей ранее, в ночь на 28 августа, как сообщали «ФАКТЫ», произошел масштабный пожар на одесском рынке «Северный» — одном из крупнейших в городе. Сгорело 40 торговых павильонов с прилавками и товаром, повреждены конструкции рынка.
При этом Одесса еще не оправилась от страшной трагедии в отеле «Токио Стар», где в ночь на 17 августа произошел пожар и погибли люди. Между тем ситуация с пожарной безопасностью в других отелях курортной Одессы тоже оказалась вопиющей.
Иногда пожары провоцируют и сами курортники. Так, в одном из самых популярных в Одессе мест отдыха и пляже - Аркадия — масштабный пожар произошел из-за неудачно запущенного фейерверка. Огонь лишь чудом не успел перекинуться на ближайшие здания.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?