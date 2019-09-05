Украина

Снова не проехать: в Киеве ограничат движение транспорта возле Вокзальной площади (карта)

Возле Вокзальной площади 7 сентября (с 09:00 до 17:00) частично ограничат движение, что обусловлено ремонтом дорожного покрытия на проезде (эстакаде) от Вокзальной площади до улицы Льва Толстого, сообщает «Киевавтодор».

В столице из-за аварийно-восстановительных работ на теплосетях на улице Ирпенской (Святошинский район) в ночь на 6 и 7 сентября (с 00:00 и, ориентировочно, до 06:00) «Киевпасстранс» изменил маршруты троллейбусов №№ 7, 93Н. Их пустят от станции метро «Площадь Льва Толстого» по улицам Льва Толстого, Владимирской, бульвару Т. Шевченко, проспекту Победы (до проспекта Академика Палладина).

Последние отправления № 7 от станции метро «Площадь Льва Толстого» в 22:45, 23:01, от улицы Чернобыльской — в 23:31, 23:47.

А для троллейбусов №№ 30, 30к, 31, 37а, 37, 50, 50к в ночь на 6 сентября вводят сокращенный режим работы, так как движение по проспекту Генерала Ватутина с 00:30 до 04:10 закрывается (ремонтируют контактную сеть).

Последние отправления:

— № 30 от улицы Милославской — в 23:40, 00:01, от Кадетского Гая — в 22:20, 22:41;

— № 30К от улицы Милославской в 23:47, 00:07, от улицы Дегтяревской — в 22:53, 23:18;

- № 31 от улицы Милославской — в 23:38, 23:57, от ж/д станции Зенит — в 22:56, 23:15;

- № 37А от улицы Закревского — 23:00, 23:20, от метро «Лесная» — в 23:01, 23:20;

- № 37 от улицы Милославской — в 23:20, 23:35, от метро «Лесная» — в 23:25, 23:35.

- № 50 от улицы Милославской — в 22:20, 22:40, от метро «Лыбедская» — в 23:20, 23:40.

- № 50К от улицы Милославской — в 22:15, 22:33, от Дарницкой площади — в 23:00, 23:20.

Напомним, что на столичной улице Круглоуниверситетской (от пересечения с Крутым спуском до дома № 12) с 10 сентября по 10 ноября будут тянуть подземные сети — трубы канализации и водообеспечения. Поэтому на указанном участке ограничат движение транспорта.

Продолжается также реконструкция Дарницкой площади, где ограничено движение из-за работ, которые проводятся на двух полосах от проспекта Соборности до Харьковского шоссе.

«ФАКТЫ» уже писали, что из-за ремонта электросетей десяток улиц в Голосеевском районе перекрыли до 30 июня 2020 года. Все еще ремонтируют улицу Туполева, проспект С. Бандеры. На обновленной части проспекта С. Бандеры (от проспекта Героев Сталинграда до улицы Иорданской) открыли движение, а на днях приступят к работе на участке (от проспекта С. Бандеры, 22 до улицы Богатырской). Параллельно с проспектом приводят в порядок путепроводы на пересечении улицы Богатырской с проспектами Оболонским и Бандеры, где ограничено движение.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter