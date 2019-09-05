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Украина

Протестовали против NewsOne: в Киеве задержали известного активиста Юрия Гудименко (видео)

12:45 5 сентября 2019 154
Задержание Гудименко
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве во время акции под зданием Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания полиция задержала известного активиста, лидера «Демократичной сокири», журналиста Юрия Гудименко.

«Демсокира» проводила акцию в связи с тем, что на заседании Нацсовета должен был рассматриваться вопрос о том, направлять ли в суд обращение об аннулировании лицензии телеканалу NewsOne, который летом анонсировал проведение телемоста с Россией, что вызвало большой резонанс в обществе, а на сам телеканал была направлена проверка.

«Это давно забытое ощущение — руки за спиной», — сказал Юрий Гудименко, «сопровождение» которого в отделение полиции засняли на камеру.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после проверки телеканала в Нацсовете заявили, что «фактически подтвердились» факты разжигания вражды.

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