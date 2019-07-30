Факты разжигания вражды установлены: Нацсовет проверил NewsOne

Украина

В ходе внеплановой проверки NewsOne (ООО «Новости 24 часа»), которую Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил после намерения канала провести телемост с пропагандистским «Россия 1», «фактически подтвердились» факты разжигания вражды.

Как передает «Интерфакс — Украина», об этом заявил член Нацсовета Сергей Костинский. «Фактически да, и эти результаты проверки мы будем рассматривать на ближайших заседаниях», — отметил он.

По словам Сергея Костинского группу проверяющих пустили на телеканал NewsOne, но акты по ее результатам не подписали. «Мы готовим проект решения о рассмотрении результатов этой проверки. Думаю, это состоится в ближайшие недели. И если факты нарушений — разжигание вражды — подтвердятся, то, я прогнозирую, будут применены санкции», — добавил он.

Сообщается, что проверяющие исследовали высказывания в передачах, анонсировавших телемост с российским телеканалом «Россия 1», и ряд других фактов. «Телемост — это был контекст… Мы исследовали не телемост, а передачи, которые анонсировали телемост, а также другие передачи, которые мы мониторили до этого: например, там, где украинцев называли фашистами», — заявил Сергей Костинский.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Генеральной прокуратуре зарегистрировали уголовное производство в отношении двух бенефициаров телеканала NewsOne — их подозревают в том, что они являются совладельцами российского банка Промсвязьбанк.



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