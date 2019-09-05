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"Зеленский встал на колени и спасает Путина — это предательство"
В четверг, 5 сентября, в Киеве отпустили под личное обязательство важного свидетеля по делу о катастрофе МН17 Владимира Цемаха, которого Кремль требует выдать в рамках обмена пленными. Цемех был захвачен Силами спецопераций на временно оккупированной территории Донбасса. Накануне суд продлил срок содержания его под стражей, однако защита экс-боевика подала апелляцию. Ситуацию прокомментировал на своей странице в Facebook известный украинский финансист и блогер Сергей Фурса, назвав решение Зеленского предательством всех тех людей, которые отдали свои жизни за Украину.
«Зеленский спас Путина, Зеленский стал на колени…
Цемаха оптустили. Под личное обязательство. Личное обязательство убийцы. Или личное обязательство Путина. Еще большего убийцы. Зеленский отдает Путину ключевого свидетеля его преступления. Человека, которого ждали в Голландии, чтобы судить. Человека, который мог провести связь между сбитым Боингом и Путиным. Человека, который мог обеспечить усиление санкций против России. Человека, который мог стать ключевым свидетелем в деле о военных преступлениях Путина.
Это решение Зеленского. Который пошел на все возможные уступки Путину. Ради того, чтобы провести обмен пленными. Который нужен Зеленскому для пиара. И теперь, если Голландия не поддержит санкции, если в один прекрасный момент санкции против России будут отменены, то мы знаем день, с которого все началось. И нельзя будет винить людей, которым плюнули в лицо. Потому что не отпускать убийцу просили в Голландии, просили в Европарламенте. Но кто-то очень хотел сделать себе красивую картинку. И сделал ее.
А еще Зеленский помножил на ноль работу СБУ. СБУ, где есть не только сотрудники, отжимающие бизнес. Где есть не только люди, теряющие наркобаронов в Борисполе. Где есть люди, которые рискуют жизнью каждый день. И которые провели блестящую операцию, на зависть Моссаду. И теперь их работа пошла насмарку. Теперь их жертвы помножены на ноль. Теперь они сто раз подумают перед тем, как в следующий раз идти под пули.
Президент Украины, который делает все, чего пожелает от него президент России. Президент Украины, который, похоже, уже стал на колени. Это стыдно. Это больно. Это предательство. Это предательство всех тех людей, которые отдали свои жизни за Украину.
Мир любой ценой выглядит вот так. Прелюдия капитуляции", — пишет Фурса.
Напомним, как ранее сообщали «ФАКТЫ», по одной из версий, имя Владимира Цемаха внесла в обменный список в последний момент, заявив, что без него обмен пленными вовсе не состоится.
«ФАКТЫ» также писали о том, что выход из-под стражи важного свидетеля по делу о катастрофе «Боинга» вызвал сумасшедший резонанс в обществе. Соцсети буквально кипят. Так, блогер Ярослав Лебедев назвал решение судьи по Цемаху «дном» и поинтересовался, как это скажется на внешнеполитических отношениях Украины и Евросоюза.
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