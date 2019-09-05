Ученые раскрыли загадку лох-несского чудовища

Мир

Загадка знаменитого лох-несского чудовища раскрыта. Команда ученых под руководством авторитетного профессора Нила Джеммелла из новозеландского Университета Отаго изучила образцы ДНК из 250 проб воды, взятых в различных местах шотландского озера Лох-Несс. Специалисты пришли к выводу, что следы загадочной рептилии в озере отсутствуют. Однако, таинственное существо все же не только плод воображения. В реальности легендарным чудовищем мог оказаться гигантский угорь.

Следов ДНК угрей в озере неожиданно оказалось великое множество. Длина этих рыб может доходить до шести метров. А в отдельных случаях не исключено, что некоторые угри могут вырастать до еще больших размеров. Поэтому, как пишет издание The Sun, не исключено, что именно эту рыбу принимают за некое доисторическое существо.

По крайней мере Джеммел считает это наиболее правдоподобных объяснением того, что люди регулярно видят в озере нечто, напоминающее змеиную голову на длинной шее.

В то же время присутствие плезиозавра в озере он исключил. Ученые не нашли ДНК рептилий в своих образцах.

В общей сложности существует более тысячи свидетельств со стороны тех, кто наблюдал загадочное существо.

Первое письменное упоминание о загадочном существе, обитающем в водах озера Лох-Несс, восходит еще к VI веку.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», известный британский военный историк Рики Д. Филлипс заявлял, что ему удалось сфотографировать неуловимую Несси.

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