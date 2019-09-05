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В Киеве жителям Подольского района советуют не пользоваться водой из крана (адреса)

В Киеве в Подольском районе проведут плановую промывку труб — с 23:00 5 сентября до 7:00 6 сентября. В зону работ попадают водопроводы жилмассива Виноградарь, а именно: проспекты Правды, Свободы, Гонгадзе, улицы Порика, Светлицкого, Косенко, Каневская, М. Джалиля, Ижакевича, Золочевская, Чигиринская, Газопроводная, Осиповского, переулок Межевой.

Перед промывкой помоют и вычистят резервуар чистой воды № 2 на насосной станции «Виноградарь». Промывка — необходимая процедура, которая применяется для того, чтобы вода не застаивалась, к тому же трубы очищаются от возможного осадка.

Профилактику проводят в ночное время, чтобы не создавать лишних неудобств для жильцов. В этот период «Киевводоканал» рекомендует временно не пользоваться водой из крана для приготовления еды и в санитарно-гигиенических целях. А после завершения промывки труб воду следует спустить до прозрачности и до исчезновения специфического запаха — тогда она становится безопасной для потребителя.

А в некоторых домах на шести столичных улицах воду перекрыли из-за аварий. Ориентировочный срок ликвидации повреждений составляет одни сутки. По состоянию на 16:00 4 сентября без воды оставались жители домов по адресам: на улицах Большая Васильковская, 45, 47, 49, 49а, 51, Академика Булаховского, 34а, 38, 38а, 40, 42, Генерала Наумова, 37, 37а, 37б, 39, 41, Сергея Колоса, 100, Суздальская, 4/6, пр-т Академика Глушкова, 22;

О сроках окончания ремонтных работ более детально сообщат в диспетчерской «Киевводоканала» 15−81 и по телефону (044) 200−73−01.

Между тем «Киевводоканал» сообщил, что несет убытки из-за потребителей, применяющих магниты, которые уменьшают показатели водомеров. «ФАКТЫ» писали, что предприятие решило бороться с недобросовестными жильцами с помощью антимагнитных пломб, которые помогут сократить потери воды. До конца года планируют установить до пяти тысяч таких пломб, чтобы контролировать потери в сети.

В то же время столица готовится к отопительному сезону и по городу модернизируют теплосети. Напомним, что на сайте «Киевтеплоэнерго» создана карта, на которой видно, где именно меняют коммуникации.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что вскоре вода для жильцов многоэтажек по всей Украине резко подорожает.

«ФАКТЫ» также писали, как изменятся цены на газ для бытовых потребителей нынешней зимой.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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