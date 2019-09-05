Эксперт назвал причину интереса Зеленского к работе агрохолдингов, — СМИ

Политика

Президент Зеленский на встрече с новоизбранным Кабмином поручил силовикам провести аудит использования государственных дотаций крупными агрокомпаниями Украины. По мнению руководителя Украинского аналитического центра Александра Охрименко, это может быть сигналом к переделу собственности в этой сфере. «Ведь аграрная отрасль — очень интересная и выгодная вещь», — заявил Александр Охрименко, пишет «КП».

«Давление президента Зеленского на аграрных олигархов преследует единственную цель — передел собственности. Как только владельцы компаний поделятся своим бизнесом, наезды сразу прекратятся. Аграрная отрасль — очень интересная и выгодная вещь. И, вполне понятно, что на сегодняшний день Зеленский четко выполняет „просьбы“ своих спонсоров» — такое мнение озвучил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, анализируя очередной выпад Владимира Зеленского в адрес ведущих агроиндустриальных холдингов Украины.

Как известно, 2 сентября 2019 года, в ходе встречи с новообразованным Кабинетом министров, представителями Верховной Рады и силовыми структурами, президент раздал очередные поручения правоохранителям и Счетной палате провести аудит использования государственных дотаций крупными агрокомпаниями Украины.

«Прошу руководителя Счетной палаты сообщить о результатах аудита использования средств украинцев, которые подарили богатым агробаронам», — заявил Зеленский. Он намекнул, что проверка коснется компании, которая производит курятину. Месяц назад президент дал поручение СБУ начать следствие в отношении законности получения бюджетных дотаций агроиндустриальным холдингом МХП.

Александр Охрименко убежден, что давление на агрохолдинги с помощью контролирующих органов и силовых структур является обычным инструментом большого передела собственности.

«Смысл в чем заключается? Все прекрасно знают, что начинается после таких наездов главы государства на бизнес. Начинаются переговоры. Бизнесменам говорят, что если они часть бизнеса не продадут или не передадут нужным людям, то будет еще хуже. А если продадут, то и наезды сразу прекратятся. Все гениальное — просто», — полагает Охрименко.

Вместе с тем, по мнению эксперта, Зеленский хочет подчинить себе все антикоррупционные ведомства, создав силовой инструментарий давления на бизнес.

«Фактически мы видим сейчас четко выстраиваемую жесткую вертикаль власти. В любом случае, Зеленский хочет иметь прессинговую машину, с помощью которой можно делить чужой бизнес», — утверждает аналитик.

Александр Охрименко также видит в действиях нового президента стремление получить единоличный контроль над сельхозземлей после реформы, разрешающей продажу угодий.

«На сегодняшний момент для Зеленского выгодно посеять некий хаос в работу агрохолдингов с целью, чтобы их владельцы шли к Зеленскому договариваться. В том числе и по земле. А потом все начнется: вот этот — может купить эту землю, а вот тот — эту, а этот — не может купить ничего. Проще говоря, Зеленский добивается того, чтобы олигархи не просто от него зависели, но, чтобы именно он мог решать, кому быть олигархом, а кому нет», — сказал президент Украинского аналитического центра.

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