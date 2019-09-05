Россия использует Цемаха против нас, — Мирослав Гай

Украина

5 сентября судьи Апелляционного суда Киева решили освободить экс-начальника ПВО боевиков «ДНР» гражданина Украины Владимира Цемаха, ключевого свидетеля по делу о сбитом 17 июля 2014 года в небе над Донбассом Boeing-777 малайзийских авиалиний (по его собственному признанию, он прятал «Бук», из которого был сбит МН17), под личное обязательство, невзирая на то, что обвинение предупредило об опасности для жизни, если тот окажется на свободе.

26 июня сотрудники СБУ провели блестящую спецоперацию на оккупированной территории Донбасса — забрали Цемаха из его квартиры в Снежном и вывезли через линию разграничения в Киев, где он был взят под стражу. Начался судебный процесс.

4 сентября суд принял решение о продлении срока ареста Цемаха. В этот же день прокуратура Нидерландов, расследующая трагедию, заявила, что хочет допросить его и настаивает на том, чтобы он оставался в Украине, а 40 депутатов Европейского парламента обратились к президенту Зеленскому с открытым письмом, в котором просили не допустить выдачи Цемаха Российской Федерации (Кремль настаивает на этом в рамках предстоящего обмена пленными).

Но не прошло и суток, как суд резко изменил свою точку зрения. Якобы под напором защиты Цемаха.

Известный волонтер Мирослав Гай прокомментировал «ФАКТАМ» последствия такого странного «правосудия».

— Дело в том, что Цемах едва ли не единственный живой свидетель произошедшей пять лет назад трагедии. Он непосредственно участвовал в переброске установки «Бук» к месту, откуда был сделан роковой выстрел. Нидерланды просили украинскую сторону не выдавать его РФ. Но Кремль пошел на шантаж пленными и различные манипуляции.

Зеленский и его команда во время предвыборной кампании обещали вернуть в Украину пленных и политических узников Кремля. Но они сами стали заложниками этого обещания, ведь и общество, и родственники ребят требуют их возвращения. Россия назвала огромную цену. Думаю, что это не только Цемах. Надо понимать, что Российская Федерация должна была бы заплатить огромные контрибуции за содеянное, в частности, Нидерландам. После того, как они заполучат Цемаха (а я в этом не сомневаюсь), у России появится карт-бланш и она сможет продолжать свою риторику, мол, это все дело рук Украины, что является чудовищной ложью.

Если Цемаха не ликвидируют, когда он попадет в Россию (есть высокая вероятность, что его как свидетеля просто уничтожат, это распространенная практика там), то, скорее всего, он даст показания в суде. Но не в независимом суде Нидерландов или в международном трибунале, а в российском. Расскажет, что именно украинская сторона сбила самолет и что это было сделано украинским «Буком». Это один из сценариев, который рассматривают «за поребриком».

Безусловно, решение суда о Цемахе — это сдача национальных интересов. Как гражданин Украины я искренне желаю, чтобы все украинские военнопленные и политические узники Кремля вернулись домой. Но не факт, что Россия отдаст всех, о ком сейчас ведутся переговоры. А если и отдаст, то надо помнить, что Кремль настаивает, чтобы украинцы после обмена продолжили отбывать срок, вынесенный российскими судилищами, уже здесь. Конечно, Украина не пойдет на такое, потому что тут же восстанет наше общество. И это сразу даст возможность обвинить Украину в невыполнении договоренностей с Россией. Соответственно, Россия сможет манипулировать при последующих обменах пленными, ведь узников Кремля там десятки. Так что на самом деле это глобальный вопрос.

К сожалению, пока могу сказать только одно: дай Бог, чтобы наши парни вернулись, чтобы ничего не сорвалось, но в любом случае Украина проиграла, ведь наверняка Россия использует Цемаха против нас.

Напомним, что три года назад, в августе 2016 года, политзаключенный Олег Сенцов написал письмо, в котором говорил и о цене его освобождения. Тогда он попросил «не вытаскивать его любой ценой!»

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