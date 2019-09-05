«Влада ела песок!» — невероятные подробности жизни женщины, заморившей голодом годовалого сына

Происшествия

Недавно «ФАКТЫ» писали о вопиюще мягком приговоре детоубийце Владиславе Трохимчук, которую вместо пожизненного заключения за то, что оставила маленьких детей, трехлетнюю Аню и годовалого Даниила, мучительно умирать от голода, дали всего восемь лет. Из них Влада уже просидела более пяти (день в СИЗО приравнивается к двум дням тюрьмы). И если апелляционный суд не отменит приговор суда первой инстанции, менее чем через три года Трохимчук выйдет на свободу. После нашей публикации мы поговорили с крестным отцом маленького Дани, который, будучи запертым в комнате без еды и воды, на девятый день умер. «Это ужас, я надеялся только на пожизненное для Трохимчук, — сказал мужчина. — Это был мой единственный крестник. Когда крестили его, в церкви упала и разбилась икона. И как теперь не верить в мистику?» Выяснилось, что журналисты не раз просили его дать интервью, но он всегда отказывался. Для «ФАКТОВ» сделал исключение и рассказал удивительные особенности жизни семьи Трохимчук

«Владиславу все время тянуло куда-то идти, гулять…»

— Я познакомился с семьей Трохимчук благодаря своему родному брату — он был близким другом Алексея, отца Дани и Анечки, — рассказывает киевлянин Денис Бондарчук. — Мы столкнулись на одной работе, а потом Алексей два месяца был моим напарником на мойке машин. За это время я узнал его достаточно хорошо, виделся и с Владой раза три-четыре. Заходил в гости, однажды даже гуляли вместе — я со своими детьми и Леша с Владой со своими. Что сказать об этой семье? На первый взгляд, все было хорошо, Владислава вроде бы и заботилась о детях, одевала, кормила, каждый день ходила с ними на прогулки. Но ее все время тянуло куда-то идти, гулять. Я не мог понять, как она может, когда Леша приходит домой после двух суток, не накормить его, не позаботиться, не дать отдохнуть, а бросить на него детей и убежать. Да, мне это, конечно, не нравилось, но я думал, что у нее это в силу возраста — шутка ли, двое детей в двадцать лет!

— Но вы, хоть и не были в восторге от отношений в той семье, согласились стать крестным?

— Я до этого дважды отказывал людям, которые хотели видеть меня крестным. А мне все говорили, что отказывать нельзя. Когда Леша позвал меня на крестины, я подумал: значит, так надо. И согласился. Хотя, вы правы, семья была странная. Взять хотя бы Владу, которая ела песок…

— Ела что???

— Обыкновенный песок! Она не могла жить, если не поест песка хотя бы несколько раз в неделю. Заболевание у нее было такое или что, я не знаю. Но, учитывая эту ее песочную зависимость, верю, что в СИЗО, где Владе вряд ли давали возможность питаться песком, ей действительно было очень плохо. Зато она не пила, не курила, не употребляла наркотики. А Алексей, как выяснилось, был наркоманом, хоть изначально по его поведению я не мог об этом догадаться. Именно из-за этого сейчас не общаюсь ни с ним, ни со своим родным братом, который нас с Алексеем и познакомил: оказалось, интерес к наркотикам у них общий. Но тогда, летом, я ни о чем не догадывался и согласился стать крестным отцом Дани.

Крестить его решили в небольшой церквушке в Голосеевском районе. Во время совершения таинства произошел очень странный случай. Безо всяких видимых причин со стены неожиданно сорвалась икона, упала на пол и разбилась. Все замерли и замолчали, а потом Влада (ей, кстати, нельзя было в те дни заходить в храм, но она настояла) подняла скандал. Она кричала, что раз такое случилось, значит тут все неправильно, и нужно прекращать крещение и ехать в другой храм и перекрещивать ребенка заново. Насилу ее успокоили. Я человек не суеверный и не придал тогда большое значение этой ситуации. Но сейчас вспомнил ее. Это было словно предзнаменование беды, которая случится с малышом.

— Вы узнали о трагедии из газет или вам сообщил Алексей?

— Я увидел по новостям. Ужаснулся самому случаю, что мать заморила голодом детей. А потом, когда услышал фамилию этой матери и увидел фотографию Дани, то просто похолодел. Это был шок. Я не мог поверить. Да, Влада молодая, ее тянет на гульки и развлечения, но детей она, по всей видимости, любила и просто не могла запереть их одних на девять дней!

— Суд установил, что на одиннадцать, а не на девять. На девятый день умер Даня. Анечка еще два дня провела в комнате с телом брата. После этого долго не могла говорить.

— Ну вот как такое возможно? Ну хорошо, она была только после родов, с грудным ребенком, но почему Антон, последний мужчина Владиславы, который гораздо старше и опытнее ее и у которого тоже есть ребенок от первого брака, ничего не предпринял, не проконтролировал, с кем малыши, что с ними?

На этот вопрос у «ФАКТОВ» есть ответ. Говорят, что Антон Подчапко был в курсе действий Владиславы и специально ничего не предпринял. Причина этого была хладнокровная и циничная: мучая детей, Влада с Антоном… зарабатывали деньги. Оказалось, Владислава Трохимчук и раньше подолгу не поила и не кормила детей, чтобы они выглядели изможденными и бледными, с пересохшими губками. Потом Влада фотографировала их, выставляла снимки в интернет с душераздирающими постами об их «смертельной болезни». И собирала деньги «на операцию» для детей.

Так вот, соседи рассказывали журналистам, что днем 5 декабря 2016 года они слышали в квартире мужские голоса. А вечером того же дня Влада вернулась домой, увидела мертвого сына и едва живую дочь и вызвала «скорую». Поскольку ключи от квартиры был только у нее и Антона, то один из мужских голосов явно принадлежал ему. То есть Антон, похоже, приехал в квартиру, увидел, в каком состоянии дети, и уехал, отправив туда Владиславу с продуктами для малышей. Нужно было изобразить все так, будто мать приехала проведать деток, привезла еды, но малыши «неожиданно» оказались в ужасном состоянии: мальчик мертв, а девочка — при смерти. Позже Антон рассказывал «ФАКТАМ», что он ничего не подозревал, был в шоке, рыдал. И что Влада, оказывается, врала ему все время, пока они жили вместе. Но вот незадача: карточка, на которую интернет-пользователи присылали деньги на операцию детей Владиславы, принадлежала… брату Антона, некоему Вячеславу. Более того, известный психолог и физиономист Татьяна Ларина, увидев интервью Антона телеканалу «1+1», заявила, что он однозначно лжет. Это же подтвердил Михаил Горовой — хозяин квартиры, в которой были заперты дети.

— Мы с Антоном познакомились через общих друзей, — рассказывал «ФАКТАМ» Михаил Горовой. — Сдали ему нашу квартиру на улице Бубнова. На самом деле на сдали, а просто позволили там жить и платить за «коммуналку». Но Антон должен был делать в квартире ремонт на сумму две тысячи гривен в месяц. Для центра Киева это, согласитесь, просто копейки. Жильцы оказались проблемными. Ремонта за все эти месяцы никакого не сделали, коммунальные платежи постоянно задерживали. А потом еще и в нашей квартире ребенка голодом заморили. Когда 6 декабря 2016 года мне позвонили из полиции и сообщили об этом, не поверил. Несколько раз переспрашивал адрес, чтобы убедиться, что меня ни с кем не перепутали. Потом набрал Антона, чтобы узнать, что произошло. «Я ничего не знал, позже перезвоню», — сказал тот и бросил трубку.

Позже я выяснил: он все знал. Деньги, которые Владислава клянчила на детей, поступали на карточку брата Антона. И то, что Влада заперла их в квартире на 11 дней, было ему тоже отлично известно. О том, что Владислава не раз и не два оставляла детей одних, знаю наверняка. Дело в том, что я занимаюсь звуковым обеспечением разных акций, митингов. И Антон тоже связан с аппаратурой, техникой — иногда мы пересекались на событиях. Влада, уже будучи беременной Соней, целыми днями бывала с нами на улице, даже в сильный мороз. Детей с собой не брала ни разу. Она говорила, что малыши с няней, но потом выяснилось, что никакой няни у них не было. Мать просто закрывала их одних на целые дни! Во-первых, чтоб не мешались и не были обузой, во-вторых, чтобы можно было потом заработать на них, худеньких и истощенных, побольше денег. И Антон, повторяю, обо всем этом прекрасно знал и был «в доле».

«Семья Влады заставила открыть гроб… Картина была ужасной. Худюсенький малыш с открытыми глазками… У меня перед глазами еще долго стояла эта картина»

— Да, в махинации Владиславы с детьми и в выклянчивание денег я могу поверить, — говорит «ФАКТАМ» крестный Дани Денис Боднарчук. — Дело в том, что она и у меня не раз пыталась выпросить денег. Перед днем рождения малыша я купил ему хороший подарок, он лежал у меня дома, ждал своего часа. А Влада позвонила мне и стала клянчить деньги на ребенка. Ответил, что денег не дам, а подарок Данечке у меня уже есть. На что та заявила, что подарок тот… никому не нужен. А вот деньги ей крайне необходимы. У меня, конечно, были очень неприятные впечатления от того разговора. Но после этого вполне верится, что Влада — аферистка, которая хладнокровно заморила голодом детей. Именно поэтому я в таком шоке от приговора. Ожидал, как и все, пожизненного заключения. И хотя бы какого-то наказания для Антона, которого не только я считаю соучастником. А по факту он оказался даже не подозреваемым, а свидетелем, причем свидетелем, который не приходит на судебные заседания. Влада же меньше чем через три года окажется на свободе. Прекрасный пример для других мам, которые хотят заработать на детях: пожалуйста, делайте, что хотите, морите голодом, убивайте — вам за это ничего серьезного не будет.

После случившегося я встречался с Алексеем. Он ничего толком не мог сказать, только рыдал. Да, он наркозависимый человек, но с детьми он общался настолько часто, насколько ему позволяла бывшая жена. И, кстати, Анечку любил так же, как и Даню, и заботился так же, хотя это не его ребенок: Влада вышла замуж за Алексея, будучи беременной от другого мужчины. И Леша принял этого ребенка как родного, дал свою фамилию. Когда Даня погиб, он хотел забрать Аню к себе, но не смог: во-первых, и его, и Владу сразу лишили родительских прав, во-вторых, он не поменял свои привычки и, думаю, вряд ли смог бы заботиться о ребенке. Да и жилищных условий там никаких нет: Леша, его родители и сестра Маша вместе живут в однокомнатной квартире.

Это очень бедная семья, но хоронили Даню они сами, родные со стороны Владиславы не дали ни копейки. И вели себя на похоронах очень некрасиво, агрессивно, постоянно смотрели на Лешу и его семью косо. Хотя я считаю, что их вины в случившемся нет, они не знали, что дети заперты в квартире, и ключей от входных дверей у них в любом случае не было. Но родственникам Влады на это, похоже, было наплевать. Особенно же мне не понравилось, что они настояли на том, чтобы подняли крышку гроба. Алексей и его родные приняли решение хоронить в закрытом гробу, и на это были причины. Но семья Влады заставила открыть гроб… Картина была ужасной. Худюсенький малыш с открытыми глазками… У меня перед глазами еще долго после похорон стояла эта картина. А потом родственники Влады убежали с поминок на телевидение — рассказывать, какой плохой Алексей. В общем, на меня это все произвело очень тягостное впечатление. До сих пор не могу прийти в себя. И уж точно после такого опыта не соглашусь становиться чьим-то крестным.

— Когда Владислава выйдет из тюрьмы, вы, конечно, не будете с ней общаться?

— Один раз хотел бы встретиться. Просто посмотреть в глаза и задать один вопрос: «Почему?» Да, мне хотелось бы, конечно, чтоб ее наказали строже, но, вообще-то, я думаю, что и тот срок, который ей доведется сидеть в колонии, будет несладким: известно, что делают на зоне с детоубийцами. И уверен, что она не будет спокойно жить с Антоном в его квартире, воспитывать их общую дочь Соню и делать вид, что ничего не произошло. Даже если ее не накажут суд и тюрьма, то кары за свой бесчеловечный поступок ей все равно не избежать. Бог на свете есть.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о другой такой же горе-матери. На днях в Закарпатье суд оставил на свободе женщину, которая морила голодом и пытала 9-летнего приемного сына.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter