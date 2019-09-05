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Кузьмин стал нардепом и полиции больше не интересен: скандально известного зама Пшонки сняли с розыска
Бывшего первого заместителя генпрокурора, народного депутата Рената Кузьмина больше нет в базе лиц, скрывающихся от правоохранительных органов, на сайте Министерства внутренних дел Украины.
Так, 3 сентября фамилия Кузьмина еще находилось в базе розыска. По состоянию на 5 сентября его имени в розыскных учетах МВД не указано, сообщает Bihus.Info.
Отметим, что в июне 2014-го года прокуратура и полиция объявили Кузьмина в розыск. Ему инкриминировали превышение полномочий.
В частности, при задержании в 2010-м Юрия Луценко. В сентябре 2015 года Генеральная прокуратура возбудила еще одно уголовное производство, где фигурирует Кузьмин. Его подозревают в незаконном завладении госимуществом — домом на 1000 квадратных метров на территории комплекса отдыха «Пуща-Водица» Государственного управления делами.
Как писали «ФАКТЫ», Кузьмин был избран народным депутатом Украины на досрочных парламентских выборах 21 июля.
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