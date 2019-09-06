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Американская певица погибла в автокатастрофе, вспоминая ДТП на этой же дороге и всех своих умерших родных (видео)
На севере американского штата Нью-Мексико погибла восходящая звезда кантри-музыки, 30-летняя певица Кайли Рэй Харрис. Она попала на шоссе в автокатастрофу, в которой столкнулись сразу три автомобиля. Помимо Кайли погибла также 16-летняя девушка-водитель другой машины. Третий водитель, как сообщает People, остался невредим.
Харрис направлялась в город Таос, где некогда жила ее семья. По пути она записала и выложила в Instagram несколько эмоциональных видео (в том числе снятых за рулем машины), в котором вспоминала своих умерших родных, включая отца, умершего от рака несколько лет назад. «Все они умерли в Таосе», — сказала она, не подозревая, что вскоре сама присоединится к их числу.
Кайли также вспомнила, как попала в ДТП на этой же дороге, когда была ребенком. «Езда по этим дорогам, я ежу уже 12 часов… Вы подумаете, что это утомительно и скучно. Но, проезжая последние два часа через горы, я вспоминаю, как сидела на заднем сидении, когда была маленькой, а отец вел здесь машину…», — не сдерживая слез говорила Кайли. Она рассказала, что автомобиль врезался в стоявшую на дороге корову. Столкновение было сильным, и они с сестрой очень перепугались. Спустя несколько часов после этой записи певицы не стало. У нее осталась шестилетняя дочь.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что гонщица и ведущая телешоу «Разрушители легенд» Джесси Комбс погибла при попытке установить рекорд скорости.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.