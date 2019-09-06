Путин отличился нелепой шуткой в адрес Японии: сеть обсуждает видео

Мир

В сети обсуждают нелепую шутку президента России Владимира Путина о рождаемости в Чечне и Дагестане, которую тот произнес после переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«Синдзо говорил, что в Японии начали быстрее ходить, это хорошо. А у нас в Чечне или Дагестане ходят в прежнем темпе, но рождаемость в три раза выше, чем в Японии. Вопрос в том, на что тратить энергию?» — заявил глава Кремля.

В сети активно обсуждают это нелепое высказывание Путина.

Путин: Синдзо говорил, что в Японии начали быстрее ходить, это хорошо. А у нас в Чечне или Дагестане ходят в прежнем темпе, но рождаемость в три раза выше, чем в Японии. Вопрос в том, на что тратить энергию? pic.twitter.com/JyHpUGzaSD — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 5, 2019

«В целом-то Россия вымирает. В большинстве регионов рожать не хотят из-за бедности. Может на это стоит энергию потратить?» — написал один из пользователей.

«Не президент великой страны, а клоун из подворотни. За 20 лет Путин так и не научился цивилизованно разговаривать», — добавил другой.

«Деду видимо нравится, чтобы цивилизованные лидеры считали его идиотом», — написал третий.

Отметим, что ВВП Японии на душу населения составляет 46 тысяч долларов в то время, как ВВП России — чуть более 10 тысяч долларов на душу населения. Дагестан и Чечня являются дотационными регионами в России, на содержание которых Кремль тратит большие средства из федерального бюджета. В Чечне высокая рождаемость также обусловлена еще и тем, что многие жители до сих пор мечтают о независимости и для этого рожают побольше детей, чтобы было кому с оружием в руках воевать против России в новой войне за независимость.

Как писали «ФАКТЫ», сеть насмешило фото Путина в нелепом костюме в Сочи на церемонии открытия Кубка мира по хоккею.

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