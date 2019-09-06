Умер Роберт Мугабе, правивший Зимбабве почти 40 лет (фото)

Мир

В возрасте 95 лет скончался первый президент Зимбабве Роберт Мугабе. Как сообщает CNN, информацию о го смерти подтвердил действующий президент страны Эммерсон Мнангагва.

Мугабе был отстранен от власти в результате военного переворота в ноябре 2017 года — после того, как правил страной в течение 37 лет. Он выиграл первые президентские выборы после того, как страна получила независимость в 1980 и стал премьер-министром. В 1987 году он назначил себя президентом.

Его подвергала острой критике как внутренняя оппозиция, так и на международном уровне по обвинениям в нарушении прав человека, коррупции, провальной экономической политике, черном расизме. Многие СМИ называли африканского политика диктатором. За годы правления Мугабе Зимбабве превратилась в одну из беднейших стран на планете. Средняя продолжительность жизни здесь составляет 60 лет — это один из самых низких показателей в мире. Уровень безработицы достигает 80%. Системы здравоохранения практически не существует, а образование доступно в основном только начальное.

С начала года Мугабе несколько месяцев провел в больнице Сингапура.

В обмен на согласие добровольно оставить пост главы державы Мугабе (на тот момент он был самым пожилым действующим главой государства в мире) предоставили иммунитет, защищающий его от судебного преследования и 10 миллионов долларов «отступных». Сверх того Мугабе пообещали продолжать выплачивать зарплату в размере 150 тысяч долларов в год. А его жена Грейс, известная своей любовью к роскоши, будет до конца своей жизни получать по 75 тысяч долларов ежегодно.

Мугабе с сыном Робертом-младшим в последние месяцы своей жизни

Ранее «ФАКТЫ» писали о смерти президента Туниса, который после отставки Мугабе был самым пожилым из действующих президентов в мире.

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