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Умер Роберт Мугабе, правивший Зимбабве почти 40 лет (фото)
В возрасте 95 лет скончался первый президент Зимбабве Роберт Мугабе. Как сообщает CNN, информацию о го смерти подтвердил действующий президент страны Эммерсон Мнангагва.
Мугабе был отстранен от власти в результате военного переворота в ноябре 2017 года — после того, как правил страной в течение 37 лет. Он выиграл первые президентские выборы после того, как страна получила независимость в 1980 и стал премьер-министром. В 1987 году он назначил себя президентом.
Его подвергала острой критике как внутренняя оппозиция, так и на международном уровне по обвинениям в нарушении прав человека, коррупции, провальной экономической политике, черном расизме. Многие СМИ называли африканского политика диктатором. За годы правления Мугабе Зимбабве превратилась в одну из беднейших стран на планете. Средняя продолжительность жизни здесь составляет 60 лет — это один из самых низких показателей в мире. Уровень безработицы достигает 80%. Системы здравоохранения практически не существует, а образование доступно в основном только начальное.
С начала года Мугабе несколько месяцев провел в больнице Сингапура.
В обмен на согласие добровольно оставить пост главы державы Мугабе (на тот момент он был самым пожилым действующим главой государства в мире) предоставили иммунитет, защищающий его от судебного преследования и 10 миллионов долларов «отступных». Сверх того Мугабе пообещали продолжать выплачивать зарплату в размере 150 тысяч долларов в год. А его жена Грейс, известная своей любовью к роскоши, будет до конца своей жизни получать по 75 тысяч долларов ежегодно.
Ранее «ФАКТЫ» писали о смерти президента Туниса, который после отставки Мугабе был самым пожилым из действующих президентов в мире.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.