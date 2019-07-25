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Умер президент Туниса — самый пожилой из действующих президентов в мире
В четверг, 25 июля, скончался президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси. Об этом говорится в официальном заявлении администрации главы государства. Эс-Себси было 92 года. В среду, 24 июля, его доставили в военный госпиталь. Причина смерти не называется.
Известно, что в 2019 году президент Туниса несколько раз оказывался в больнице. В частности, в июне сообщалось, что его госпитализировали в критическом состоянии.
Эс-Себси — один из старейших африканских политиков. В разные годы он занимал в Тунисе различные высокие посты. Был премьер-министром. Также был спикером парламента. Возглавил государство после победы на выборах в 2014 году.
После отставки президента Зимбабве Роберта Мугабе в ноябре 2017 года Эс-Себси стал самым пожилым действующим президентом в мире. Из глав государств старше него была только королева Великобритании Елизавета II.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти бывшего президент Египта Мухаммед Мурси. Он был приговорен к пожизненному заключению и скончался прямо во время заседания суда в Каире.
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