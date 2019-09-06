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- 10:57 Россия проведет у границ Украины мощные военные учения: что об этом известно
Россия проведет у границ Украины мощные военные учения: что об этом известно
Осенью 2019 года Россия, сосредоточившая у границ Украины, в том числе на оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму, большое количество воинских подразделений, проведет несколько масштабных учений.
О планах страны-агрессора в интервью «Укринформу» рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
«В сентябре-октябре будет очень много мероприятий оперативной и боевой подготовки ВС РФ как у границ Украины, так и вообще на территории России: мощные учения „Щит Союза 2019“ (Россия, Беларусь), „Центр 2019“ с привлечением войск Центрально военного округа РФ и других сил и средств, в том числе и Южного военного округа. Такая активность будет влиять на безопасностные аспекты вокруг Украины», — заявил Скибицкий.
Отметив, что одним из элементов гибридной войны является поддержание противника в состоянии напряженности, в частности, демонстрация возможности осуществить вторжение, он добавил: «Для Украины такие действия российского агрессора связаны со значительными финансовыми затратами. Мы вынуждены держать войска в готовности к применению. Для нас главное — не допустить военной агрессии».
Также представитель ГУР Минобороны Украины добавил, что Россия не только наращивает потенциал в Черноморском регионе, но и испытывает системы связи, управления войсками и оружием.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Россия перебросила в аннексированный Крым дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, предназначенный для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.
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