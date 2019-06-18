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В Генштабе назвали количество российских военных на Донбассе, в Крыму и вдоль границы с Украиной
На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в аннексированном Крыму и вдоль границы с Украиной находится около 82 тысяч российских военнослужащих. Об этом на брифинге в Киеве сообщил начальник управления верификации Генерального штаба Вооруженных сил Андрей Гудзь.
«Общее количество личного состава, который Россия содержит вдоль государственной границы Украины, в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, составляет около 82 тысяч военнослужащих», — цитируют Гудзя «Українськi Новини».
По его информации, в Ростовской области сформировано 25 батальонно-тактических групп и формируется армейская дивизия.
В 2018 году РФ скрыто перекинула к украинской границе 250 танков Т-62.
Напомним, ранее в украинской разведке сообщали, что Россия продолжает использовать оккупированные территории Донецкой и Луганской областях для испытания новых образцов вооружения и утилизации устаревших боеприпасов. А также присылает на Донбасс для выполнения «особых задач» наемников из частных военных компаний.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на оккупированном Донбассе обнаружили новейшее российское оружие.
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