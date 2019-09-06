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День Ашура: как получить защиту от страданий и болезней на весь год

С вечера 9 до вечера 10 сентября, на 10-й день месяца Мухаррам, мусульмане отмечают День Ашура — самый ценный день первого месяца мусульманского календаря.

День Ашура (от арабского слова «ашара» — десять) знаменателен великими событиями. По преданиям, именно в этот день были сотворены Небо, Земля, ангелы и первый человек — Адам. И именно в День Ашура произошло множество счастливых событий, связанных с пророками. Так, в этот день Адам — праотец всего человечества и первый Божий пророк — получил прощение у Всевышнего за грех, который совершил, вкусив запретный плод. Считается также, что в День Ашура табут ан-Нух -- ковчег пророка Нухи (Ноя), в котором он со своей общиной спасался от вод Вселенского потопа, после 150-дневного плавания причалил наконец к земле — горе Джудий, находящейся на территории Ирака. В этот день родился, а позднее был спасен Всевышним от огня пророк Ибрахим (Авраам). Пророк Муса (Моисей) счастливо избавился от преследований фараона, когда со своим народом перешел Красное море, воды которого чудесным образом расступились перед ними, а потом сомкнулись, поглотив фараона вместе с войском.

Но вспоминают в День Ашура и трагическое событие. Через несколько лет после смерти великого пророка Мухаммада жители Куфы признали халифом его 55-летнего внука имама Хусейна (матерью его была дочь пророка Фатима Аз-Захра). Приняв их предложение, Хусейн вместе со своими родственниками и сподвижниками отправился в Ирак. 10 октября 680 года (или 10 Мухаррама 61 года хиджры) под местечком Кербела противники перекрыли им дорогу. В завязавшемся сражении погибли имам Хусейн, его брат Аббас и еще 70 их соратников (среди погибших 17 человек были из числа детей и внуков Фатимы).

В День Ашура мусульмане постятся. У суннитов пост 9-го, 10-го, а иногда и 11 числа месяца Мухаррам является добровольным, но очень желательным. Считается, что он очищает от малых, не требующих искупления покаянием, грехов прошлого года. А у шиитов в память о мученической смерти имама Хусейна и его сподвижников пост обязателен, как и ежегодные траурные церемонии. Они проходят в Иране, Афганистане, Азербайджане, Пакистане, Ливане и других странах, где есть сообщества мусульман-шиитов. В Иране и Ираке во дворах мечетей, медресе проводятся собрания, на которых читаются повествования о страданиях погибших, а по улицам проходят процессии, во время которых некоторые участники бьют себя цепями, кулаками или даже кинжалами, воспроизводя сцены гибели имама Хусейна и его приверженцев. Поминальные вечера и траурные шествия проводятся все первые десять дней месяца Мухаррам. В некоторых странах они длятся и 40 дней.

В День Ашура читают Коран. Очень высоко ценятся все богоугодные дела, совершенные в этот день: мусульманин, который подал милостыню, подобен тому, кто помог вообще всем просящим, посещение одного больного оценивается так, как если бы посетили все человечество, а напоивший жаждущего получит такое же вознаграждение, как и тот, кто никогда не ослушивался Аллаха.

А еще в День Ашура можно получить защиту от страданий и многих болезней на весь год. Для этого надо совершить полное омовение (гусль) — ведь в ночь Ашура Аллах добавляет во все воды чудодейственную воду Зам-зам.

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