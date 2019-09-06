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«Это иллюзия»: Орландо Блум заявил, что его мужское достоинство не так велико, как кажется на фото
Звезда «Пиратов Карибского моря» Орландо Блум неожиданно разоткровенничался и прокомментировал снимок, сделанный папарацци в 2016 году во время его отдыха в Италии. На фото полностью голый британский актер (из одежды на нем одна лишь кепка) катает на падлборде певицу Кэти Перри, с которой он сейчас обручен. Снимок вызвал огромный резонанс в сети.
Сейчас, три года спустя, в разговоре с теле- и радиоведущим Говардом Стерном 42-летний Орландо, как пишет издание The Mirror, признался, что его мужское достоинство не так велико, как кажется на тех фото. Что на самом деле камера ему польстила и что это оптическая иллюзия, поскольку «линзы камеры раздули пропорции», к тому же снимок был сделан под «удачным углом». И что на самом деле он «не так оснащен».
Блум также рассказал, что экспериментировал с марихуаной, когда ему было лет 16. И что курение марихуаны делало его параноиком.
Орландо, у которого есть восьмилетний сын Флинн от супермодели Миранды Керр (которая после развода с актером вышла замуж за миллиардера Эвана Шпигеля и скоро родит своего третьего ребенка), также сказал, что очень любит детей и что они с Кэти Перри планирует вскоре стать родителями. По его мнению, из поп-звезды получится прекрасная мать, так как она легко находит общий язык с ребятишками. Хотя пока еще не озвучена дата их будущей свадьбы.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что телеведущая Тина Канделаки обвинила Кэти Перри в сексуальных домогательствах.
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