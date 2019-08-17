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- 08:03 Тина Канделаки обвинила в сексуальных домогательствах певицу Кэти Перри
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Тина Канделаки обвинила в сексуальных домогательствах певицу Кэти Перри (фото)
Вслед за моделью Джошем Клоссом американскую певицу Кэти Перри обвинила в сексуальных домогательствах российская телеведущая грузинского происхождения Тина Канделаки.
43-летняя телезвезда написала в Telegram, что может «добавить личных впечатлений» к истории Клосса. «Однажды я была приглашена на закрытую вечеринку с Кэти Перри, где она, будучи изрядно навеселе, выбрала меня в качестве объекта для проявления своей страсти. Ине удалось отбиться, силовые тренировки не прошли даром, и Кэти мигом отыскала себе новую жертву (о ужас, снова женского пола) для поцелуев, объятий и грязных танцев», — рассказала Канделаки. Она также добавила, что не удивится потоку воспоминаний несчастных поклонников, которые «годами несли это в себе, а теперь, вдруг, вспомнили про поруганное достоинство».
34-летняя певица, помолвленная с кинозвездой Орландо Блумом, обвинения не комментирует. Хотя друзья Кэти ранее выступили в ее защиту, упрекнув Джоша Клосса (рассказавшего, что Перри на вечеринке публично обнажила его гениталии) во лжи и клевете.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Тину Канделаки раскритиковали из-за «голого» наряда на приеме у президента России Владимира Путина.
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