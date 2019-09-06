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Мамаев и Кокорин выходят из тюрьмы (фото)
Российский суд (Алексеевский районный суд Белгородской области) удовлетворил ходатайство нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении, сообщает сайт телеканала «360». Также освобожден и младший брат Кокорина Кирилл. Осужденные выйдут из колонии в Белгородской области, где они находились с 4 июня, через 10 дней (17 сентября), когда решение суда вступит в законную силу.
Официально информация пока не подтверждена. Но адвокат Кокорина-старшего Татьяна Стукалова косвенно подтвердила ее постом в Instagram.
«Я уже знаю, что ребят отпустили. Спасибо большое всем! Наконец-то это все закончилось. У меня даже слов нет. Не знаю, что сказать. Такие эмоции. Будут ли эти 10 дней самыми тяжелыми? Не знаю даже, правда. Все позади», — цитирует мать братьев Кокориных Светлану sport24.ru.
«Я абсолютно уверен, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в большой футбол, потому что это опытные люди и футболисты. Достаточно месячной предсезонной подготовки, и они будут в порядке.
У Павла и Александра будет двойная мотивация вернуться в большой спорт, я в этом уверен. Думаю, они полностью ощутили на себе систему уголовного наказания, для них это урок и огромный стимул вернуться в большой футбол", — заявил, комментируя решение суда, бывший главный тренер киевского «Динамо» Валерий Газзаев.
Напомним, что в начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух драках в Москве, в результате чего пострадали три человека. В мае 2019-го мая Пресненский районный суд российской столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что выпавшая из окна свидетельница по делу Мамаева и Кокорина заявила, что ее пытались убить.
Фото sport24.ru
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