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Крупная французская авиакомпания отменила все рейсы: что произошло
Вторая по величине французская авиакомпания Aigle Azur планирует отменить все рейсы, начиная с вечера пятницы, 6 сентября, в попытке найти желающих для поглощения ради спасения компании. Об этом говорится в сообщении компании.
Aigle Azur ранее предупредила, что некоторые рейсы будут отменены, а продажа билетов приостановлена с 10 сентября, на следующий день после окончания срока подачи заявок на покупку авиакомпании, пишет «Европейская правда».
«Финансовое положение компании и связанные с этим операционные трудности не позволяют нам обеспечить рейсы после вечера 6 сентября», — говорится в сообщении, адресованном сотрудникам.
«Если вы планируете рейс после 6 сентября 2019 года, независимо от аэропорта вылета, этот рейс будет отменен. Вам придется приобрести еще один обратный билет», — заявил перевозчик.
Отметим, что половину операций Aigle Azur составляют направления в Алжире, в прошлом году компания получила доход в размере 300 млн евро после перевозки около 1,9 млн пассажиров.
Но этого было недостаточно для компенсации больших потерь, что в прошлом месяце заставило авиакомпанию объявить о планах продать свои португальские маршруты конкуренту Vueling.
Крупнейшим акционером Aigle Azur является китайский конгломерат HNA Group, который является владельцем Hainan Airlines, с 49-процентным пакетом акций. Дэвид Нилман, американский предприниматель, среди компаний которого значатся JetBlue и TAP Air Portugal, владеет 32%, а французский бизнесмен Джерард Хоа — 19%.
Что произойдет с киевскими рейсами, которые выполняются по маршруту Киев-Париж трижды в неделю, пока неясно, но пассажирам с билетами стоит быть готовыми к изменениям в планах.
Как писали «ФАКТЫ», в конце июля из-за забастовок в авиационном секторе Италии авиакомпания Ernest Airlines отменнила несколько рейсов из Украины.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...