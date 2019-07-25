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Общество и люди

Ernest Airlines отменяет рейсы из Украины: что происходит

14:01 25 июля 2019 89
Ernest Airlines
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 26 июля, из-за забастовок в авиационном секторе Италии авиакомпания Ernest Airlines, ранее запустившая рейсы из Харькова в Рим и Милан, отменяет несколько рейсов из Украины.

Как сообщает «У відпустку», речь идет о рейсах из Киева и Львова. Сообщается, что из столицы отменят рейс в Неаполь и обратно. Что же касается Львова, то помимо отмененного рейса до Неаполя и обратно, по измененному расписанию отправится миланский рейс (аэропорт «Бергамо»). Из Бергамо самолет отправится не в 7:00, а в 12:40.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», лоукостер Wizz Air объявил об отмене части рейсов из Киева, назначенных на август 2019 года. Причиной названа задержка с поставкой авиакомпании заказанных самолетов.

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