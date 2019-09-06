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Родину-мать в Киеве "разукрасили" в розовый цвет: сеть взбудоражило фото
В сети не утихают обсуждения фото оскверненного фонтана «Самсон» на киевском Подоле, который вандалы покрасили в розовый цвет. Сотрудники полиции застали их во время совершения этого акта вандализма и задержали.
Тем временем в сети появилось еще одно фото покрашенного в розовый цвет памятника.
«Вслед за подольским „Самсоном“ злоумышленники покрасили в розовый „Родину-мать“. Преступление было совершено с помощью пятидесяти дистанционно управляемых дронов с пульверизаторами. После окрашивания дроны, имитируя птичью стаю, выстроились косяком и скрылись в направлении Дымера. По факту инцидента ведутся оперативно-розыскные мероприятия», — написала пользователь Facebook, опубликовавшая фото покрашенного в розовый цвет памятника «Родина-мать».
В сети начали активно обсуждать новость, но вскоре выяснилось, что это фейк.
«Жаль, что фейк. Иногда пафосные вещи, за которыми скрывается общая для всех страшная ложь, сами взывают „покрасьте нас, нам мало пафоса!“. Покрасил и увидел: нет, такая совковая дура — это надругательство над нами, не мать она мне, эта бабища с гербом серпа и молота», — написала одна из пользователей в комментариях к фото.
Как писали «ФАКТЫ», ранее неизвестные вандалы повредили памятник основателям Киева — Кию, Щеку, Хориву и сестре их Лыбеди.
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