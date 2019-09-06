Украина

В субботу в Киеве закроют центральные станции метро: где будут проблемы

В субботу, 7 сентября в связи с проведением концерта на НСК «Олимпийский» возможны некоторые изменения в работе столичной подземки. Перед концертом (начало в 18:00) могут ограничить (или закрыть) на вход станцию «Олимпийская». А после мероприятия возможно ограничат вход пассажиров на трех станциях: «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого». Такие меры применяются прежде всего из соображений безопасности пассажиров — чтобы избежать их скопления на платформах и обеспечить надлежащие условия для перевозки.

Напомним, что с 1 ноября в метро и в наземном транспорте столицы оплачивать проезд можно будет с помощью единого электронного билета (Kyiv Smart Card, разовый QR-билет) или «Карточки киевлянина». Кстати, уже сообщалось, почему льготникам нельзя отдавать эту карточку другому человеку.

Напомним, что приобрести и пополнить е-билет можно:

- на 10 станциях подземки: «Крещатик», «Театральная», «Майдан Незалежности», «Акедемгородок», «Лесная», «Арсенальная», «Теремки», «Видубичи», «Сырец», «Почайна»;

- в 322-х точках «Т-киоск»;

- через мобильное приложение Kyiv Smart City;

- в личном кабинете киевлянина;

- через платежные терминалы Easy pay (работают 1800 терминалов), Ibox (1110 терминалов), 2clik (725 терминалов).

«ФАКТЫ» также сообщали, что в некоторых кассах метро отказались от жетонов и перестали продавать пластиковые карты, а на 10 станциях не продают и не пополняют зеленые карты метро.

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