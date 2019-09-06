- 13:43 В Киеве мужчина обстрелял троллейбус с пассажирами: фото хулигана
- 13:39 В небе над Россией столкнулись два истребителя
- 13:21 Идеальные выходные: какая погода ждет украинцев 7 и 8 сентября
- 13:19 Хабиб — Порье: где смотреть онлайн чемпионский супербой в UFC
- 13:02 Экологическая катастрофа в Крыму: Аксенова высмеяли фотожабой из-за очередного вранья
- 13:02 Биржевой эксперт назвал законопроект № 9035 гибелью товарных рынков в Украине
- 12:55 В субботу в Киеве закроют центральные станции метро: где будут проблемы
- 12:53 Луценко заявил, что Вилкула и Колесникова объявили в розыск
- 12:50 Меган Маркл улетела в Нью-Йорк, оставив мужа и сына
- 12:37 Литва — Украина: онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020
- 12:33 При захвате Цемаха погиб «киборг», водрузивший флаг над Донецким аэропортом
- 12:30 Друг Зеленского устроил аудит СБУ
В небе над Россией столкнулись два истребителя
Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись 6 сентября в небе над Липецкой областью России из-за ошибок летчиков. Об этом сообщают российские СМИ.
«Столкновение в Липецкой области двух самолетов произошло по вине пилотов. Сейчас в подробностях аварии разбирается специальная комиссия, которая, в частности, будет устанавливать степень вины каждого из экипажей», — говорится в сообщении.
Произошедшее оценивается как серьезный авиационный инцидент. Один из самолетов поврежден очень серьезно и будет восстанавливаться силами промышленности. Второй самолет поврежден в меньшей степени — его могут восстановить на аэродроме базирования. Ущерб, возможно придется возмещать летчикам. Экипаж одного Су-34 состоит из командира и штурмана.
Как писали «ФАКТЫ», 3 сентября в России в Ставропольском крае потерпел крушение штурмовик Су-25УБ. На борту находились два пилота, они погибли.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».