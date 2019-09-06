Мир

В небе над Россией столкнулись два истребителя

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись 6 сентября в небе над Липецкой областью России из-за ошибок летчиков. Об этом сообщают российские СМИ.

«Столкновение в Липецкой области двух самолетов произошло по вине пилотов. Сейчас в подробностях аварии разбирается специальная комиссия, которая, в частности, будет устанавливать степень вины каждого из экипажей», — говорится в сообщении.

Произошедшее оценивается как серьезный авиационный инцидент. Один из самолетов поврежден очень серьезно и будет восстанавливаться силами промышленности. Второй самолет поврежден в меньшей степени — его могут восстановить на аэродроме базирования. Ущерб, возможно придется возмещать летчикам. Экипаж одного Су-34 состоит из командира и штурмана.

Как писали «ФАКТЫ», 3 сентября в России в Ставропольском крае потерпел крушение штурмовик Су-25УБ. На борту находились два пилота, они погибли.

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