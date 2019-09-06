24.99 / 25.25 27.51 / 27.92
Киев: +18
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В небе над Россией столкнулись два истребителя

13:39 6 сентября 2019 27
Истребители
Инф. «ФАКТОВ»

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись 6 сентября в небе над Липецкой областью России из-за ошибок летчиков. Об этом сообщают российские СМИ.

«Столкновение в Липецкой области двух самолетов произошло по вине пилотов. Сейчас в подробностях аварии разбирается специальная комиссия, которая, в частности, будет устанавливать степень вины каждого из экипажей», — говорится в сообщении.

Произошедшее оценивается как серьезный авиационный инцидент. Один из самолетов поврежден очень серьезно и будет восстанавливаться силами промышленности. Второй самолет поврежден в меньшей степени — его могут восстановить на аэродроме базирования. Ущерб, возможно придется возмещать летчикам. Экипаж одного Су-34 состоит из командира и штурмана.

Как писали «ФАКТЫ», 3 сентября в России в Ставропольском крае потерпел крушение штурмовик Су-25УБ. На борту находились два пилота, они погибли.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер