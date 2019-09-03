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В России разбился штурмовик: первые детали ЧП
В России на Северном Кавказе разбился штурмовик Су-25УБ. Российское минобороны подтвердило факт крушения военного самолета.
Двоим летчикам удалось катапультироваться из терпящего бедствие самолета. Выжили ли они и где приземлились, пока выясняется. Ведутся поиски.
Самолет вылетел с военного аэродрома в Буденновске и упал в безлюдной местности, сведения о пострадавших и разрушениях пока не поступали.
Штурмовики Су-25 эксплуатировались с 1981 года Советским Союзом, а затем были приняты на вооружение российских ВВС. По последним данным, в России пребывают в эксплуатации 15 штурмовиков модели Су-25УБ. Этот военный самолет относится к учебно-боевым, может развивать скорость до 950 км/час и предназначен для поражения наземных объектов.
Напомним, российские штурмовики Су-25 были подняты в воздух в момент захвата украинских кораблей в Черном море. Такая же военная авиатехника использовалась во время операций России в Сирии.
Фото Dorian Bentejac/Twitter
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