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Деньги

Половина украинцев верит, что по приказу власти зарплату поднимут до тысячи долларов

14:23 6 сентября 2019 134
Доллары
Инф. «ФАКТОВ»

84% украинцев поддерживают популистскую политику, а 59% не только поддерживают, но и считают ее реалистичной. Это следует из результатов опроса международной исследовательской компании Kantar TNS по заказу Центра экономической стратегии.

«В среднем 59% украинцев поддерживают и считают реалистичными популистские предложения. Более того, в среднем 84% просто поддерживают популистскую политику», — говорится в сообщении компании.

Социологи считают такие настроения в обществе опасными.

«Такие цифры опасны для экономики. Они означают, что большинство украинцев не только поддерживают абстрактную популистскую политику, но и верят, что ее можно воплотить в жизнь, а значит будут требовать от политиков ее воплощения», — говорится в сообщении.

Наиболее склонны поддерживать такую политику экономически уязвимые слои населения (люди, имеющие меньше возможностей для реализации в образовании, трудоустройстве и т. д.) и, в меньшей степени, люди, которые не проявляют критического мышления в повседневной жизни.

Отмечается, что сторонники популизма чаще всего живут в селах, не имеют высшего образования или получают маленькие зарплаты. Вместе с тем, различия относительно поддержки популизма в зависимости от возраста или региона — несущественны.
Социологи также выяснили, что снизить уровень поддержки популизма возможно.

Исследования проводились в феврале-марте 2019 года. В общем было опрошено 2000 респондентов от 18 лет и старше, проживающих во всех областях Украины (кроме оккупированных Россией территорий) и городе Киеве.

Как писали «ФАКТЫ», в оккупированных районах Донбасса стало больше тех, кто считает эту территорию частью Украины. Кроме того, за два года увеличилась доля тех, кто хотел бы вернуть регион в состав Украины без всяких дополнительных условий. Озвученные социологами цифры свидетельствуют, что в регионе нет единства по поводу дальнейшей судьбы ОРДЛО.

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