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Украина

Более половины жителей ОРДЛО хотят жить в Украине — данные опроса

17:09 28 августа 2019 94
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Инф. «ФАКТОВ»

В оккупированных районах Донбасса стало больше тех, кто считает территорию частью Украины. Кроме того, за два года увеличилась доля тех, кто хотел бы вернуть регион в состав Украины без всяких дополнительных условий. Озвученные социологами цифры подтверждают те данные, которые ранее были получены «ФАКТАМИ»: в регионе нет единства по поводу дальнейшей судьбы ОРДЛО.

Опрос проводился по заказу берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS). Социологи говорят, что жителей ОРДЛО опрашивали по телефону. Проводилось исследование в феврале и марте текущего года. Суммарно на территории, подконтрольной Украине, и в оккупированных районах опросили 1200 человек, сообщает Deutsche Welle.

Согласно данным из ОРДЛО, 54,5% опрошенных продолжают считать оккупированные территории частью Украины. По поводу будущей судьбы региона мнения разделились: 31% хочет автономии в составе Украины, 23,5% восстановления статус кво 2013 года без каких-либо дополнительных условий, 18,3% хотят стать частью России, еще 27,3% предпочли бы автономию в составе РФ.

По данным социологов, среди жителей ОРДЛО с 2016 года стало ощутимо больше тех, кто хочет вхождения в состав Украины и сократилась доля тех, кто хочет автономии Донбасса.

Напомним, Центр восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) открылся в Берлине в 2016 году. Своей целью создатели назвали изучение общественного мнения в России и на прилегающих к РФ территориях.

Ранее известный журналист Павел Казарин предостерег Украину и украинцев от «простых рецептов» возвращения Донбасса — такие схемы могут стать ловушкой.

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