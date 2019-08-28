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Более половины жителей ОРДЛО хотят жить в Украине — данные опроса
В оккупированных районах Донбасса стало больше тех, кто считает территорию частью Украины. Кроме того, за два года увеличилась доля тех, кто хотел бы вернуть регион в состав Украины без всяких дополнительных условий. Озвученные социологами цифры подтверждают те данные, которые ранее были получены «ФАКТАМИ»: в регионе нет единства по поводу дальнейшей судьбы ОРДЛО.
Опрос проводился по заказу берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS). Социологи говорят, что жителей ОРДЛО опрашивали по телефону. Проводилось исследование в феврале и марте текущего года. Суммарно на территории, подконтрольной Украине, и в оккупированных районах опросили 1200 человек, сообщает Deutsche Welle.
Согласно данным из ОРДЛО, 54,5% опрошенных продолжают считать оккупированные территории частью Украины. По поводу будущей судьбы региона мнения разделились: 31% хочет автономии в составе Украины, 23,5% восстановления статус кво 2013 года без каких-либо дополнительных условий, 18,3% хотят стать частью России, еще 27,3% предпочли бы автономию в составе РФ.
По данным социологов, среди жителей ОРДЛО с 2016 года стало ощутимо больше тех, кто хочет вхождения в состав Украины и сократилась доля тех, кто хочет автономии Донбасса.
Напомним, Центр восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) открылся в Берлине в 2016 году. Своей целью создатели назвали изучение общественного мнения в России и на прилегающих к РФ территориях.
Ранее известный журналист Павел Казарин предостерег Украину и украинцев от «простых рецептов» возвращения Донбасса — такие схемы могут стать ловушкой.
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