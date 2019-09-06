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Стала известна позиция Зеленского по легализации оружия в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский считает преждевременной легализацию оружия в стране — таков был его ответ на соответствующую петицию, набравшую на президентском сайте более 25 тысяч голосов. Ранее Зеленский ответил на петицию о его отставке.
«Учитывая то, что Конституция Украины определяет наивысшую социальную ценность — человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность, осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость усовершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация оборота в государстве оружия усматривается преждевременной, а поэтому не может быть поддержано. Высказанные в электронной петиции предложения будут переданы в Комиссию по вопросам правовой реформы», — говорится в ответе на петицию.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Зеленский, отвечая на петицию об увольнении главы его офиса Андрея Богдана из-за нарушения закона о люстрации, заявил, что руководителя администрации назначает и увольняет глава государства.
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