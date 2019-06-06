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«Не могу пренебречь волей 73% избирателей»: Зеленский отреагировал на петицию с требованием его отставки
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки, которая на официальном сайте главы государства набрала более 60 тысяч голосов. Ответ Зеленского в соответствии с законодательством опубликован на странице петиции.
В нем глава государства пошутил о своем состоянии здоровья, которое, по его словам, несколько ухудшилось после переезда на Банковую.
«По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам покинуть свой пост… я не могу. Во-первых, я не могу пренебречь волей 73% избирателей, которые приняли участие в голосовании во втором туре выборов Президента Украины и поддержали мою кандидатуру. Во-вторых, я, конечно, устаю (особенно в старом офисе с привидениями коммунизма в шкафах), но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму», — говорится в ответе.
Петиция № 22/53 360-эп «За отставку Президента Украины Владимира Зеленского» была опубликована 22 мая, ее автором значится некий гражданин Максим Безрук. По его мнению, на самом деле президент не имеет поддержки 73% избирателей, а его личность не объединяет большинство украинцев.
Спустя несколько дней после появления петиции в Ровно задержали несовершеннолетнюю Дашу Коцарубу, которая с другом вышла на пикет с требованием об отставке Зеленского. Действия полиции вызвали негативную реакцию в обществе
Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан назвал петицию об отставке Зеленского шуткой. При этом он подчеркнул, что в команде понимают, что есть часть населения, которая недовольна действиями действующего президента.
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