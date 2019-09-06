Политика

Главу НАБУ оштрафовали за элитный отдых в Ровенской области

Резонансное расследование против директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника закончилось штрафом. Руководитель НАБУ подозревался в том, что за чужой счет отдыхал на территории охотничьего хозяйства «Полесское — Сарны» в Ровенской области. Таким образом были нарушены установленные законом ограничения по поводу дорогих подарков госслужащим.

Сарненский районный суд признал Сытника виновным и присудил заплатить административный штраф — 3400 грн (200 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Как сообщает LB.ua, более серьезные санкции суд решил не налагать. Прокуроры предлагали на год запретить Сытнику занимать государственные должности, но это ходатайство не нашло поддержки.

Сытник свою вину не признает и вместе с адвокатом готовят апелляцию.

Напомним, ранее Сытник стал фигурантом расследования Специальной антикоррупционной прокуратуры. Дело касалось возможных недостоверных сведений в декларации о доходах.

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