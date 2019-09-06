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Виталий Касько назначен первым заместителем генпрокурора: что о нем известно
В Генеральную прокуратуру Украины возвращается Виталий Касько, в 2016 году уволенный с должности первого замгенпрокурора.
Соответствующий указ о назначении Касько первым заместителем генерального прокурора Украины подписал руководитель ГПУ Руслан Рябошапка.
Виталий Каско окончил Львовский государственный университет Ивана Франко в 1998 году и начал работать во Львовской транспортной прокуратуре. С 1999 по 2002 годы работал на должностях от старшего следователя до начальника следственного отдела в прокуратуре Львовской области. С 2002 по 2005 годы — старший прокурор Генеральной прокуратуры Украины. В 2005—2007 годах занимался юридической практикой. Вернулся в Генеральную прокуратуру в 2007 году на должность начальника международно-правового управления, где проработал до 2010 года. С 2010 по 2014 годы занимался адвокатской деятельностью. На посту первого замгенпрокурора проработал с 2014 до 2016 года, после чего занялся адвокатскую деятельность.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», обосновывая свое заявление об увольнении из ГПУ в 2016 году, Виталий Касько жаловался, что у него забрали функции вести и контролировать дела, в том числе, и дело «бриллиантовых» прокуроров.
После увольнения в ГПУ заподозрили Виталия Касько в махинациях со служебным жильем. Однако суд не стал его арестовывать, избрав меру пресечения в виде личного обязательства.
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