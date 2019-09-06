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Это вызов: Оля Полякова разделась ради своей первой коллекции одежды (фото)
Популярная певица, обладательница самых длинных ног в шоу-бизнесе Оля Полякова выступила в новом для себя амплуа. Она стала дизайнером. Артистка вместе с модельером Андре Таном выпустила первую совместную коллекцию одежды, посвященную гранд-шоу певицы «Королева Ночи».
«Меня всегда вдохновляют дивы, в которых много огня и энергии. Оля — девушка ураган, настоящее цунами. Именно поэтому, когда я пару лет назад предложил ей стать лицом своей новой коллекции, я уже тогда знал, что мы вместе создадим что-то взрывоопасное. И вот это время настало. Согласитесь, носить кепку с короной на голове — это вызов и одновременно наша цель. Ведь каждая девушка, которая надевает наши вещи, сразу становится королевой», — прокомментировал Андре Тан.
Певица стала соавтором полноценной капсульной коллекции Andre Tan X Оля Полякова, которая состоит из девяти изделий — двух видов универсальных худи разной длинны, базовой футболки с авторским принтом и шести аксессуаров (две сумки, кепки, шапки, митенки, пояс). Оля сама выступила в качестве модели.
Минималистичная коллекция выполнена в двух цветах: черном и золотом. Именно это сочетание созвучно с темой одного из главных концертных шоу Поляковой.
«Я очень хотела, чтобы наша одежда в первую очередь была удобной, не для выхода, а на каждый день. Чтобы она превращала свою хозяйку в королеву. Поэтому вся наша коллекция с золотой символикой, с коронами и надписями: „Ты — Королева“. Не важно сколько тебе лет, какой у тебя рост, телосложение, профессия. Главное, кем ты себя чувствуешь! Женщины должны быть королевами, потому что для них это свойственная черта. И это главный месседж нашего нового творения», — рассказала Оля Полякова.
Андре Тан разработал специальные принты, которые как нельзя лучше подчеркивают настроение коллекции: кепку, шапку и поясную сумку украшает золотая корона, а из кармана на футболке выглядывают самые длинные ноги страны. Толстовки с капюшонами с шелковой подкладкой легко узнать по фирменной букве «О». Любимой вещью Оли Поляковой стала короткая худи oversіze, а аксессуаром — лакированная поясная сумка, которая не только удобна в использовании, но и выгодно подчеркивает талию.
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