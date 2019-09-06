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«Укрзалізниця» продлила маршрут поезда Киев – Ивано-Франковск
Администрация железнодорожного транспорта решила улучшить сообщение Киева с городами Западной Украины. Для этого был продлен маршрут поезда № 7 из Киева. Теперь пассажиры смогут добраться не только до Львова и Ивано-Франковска, но и проехать дальше до Коломыи и Черновцов.
Поезд стал почти вдвое длиннее: вместо 10 вагонов в состав включены 18. Из Киева поезд выезжает в 22:22, а на конечную станцию в Черновцах прибывает в 10:27. В обратном направлении состав отправляется в 20:58, а в Киев приезжает в 09:07.
Новые купейные вагоны поезда оснащены вакуумными туалетами и кондиционерами. Для удобства пассажиров в поезде стало намного больше розеток — не одна-две на коридор, а отдельные в каждом купе.
Появление новых поездов на маршруте должно порадовать тех пассажиров, которым в текущем году пришлось ехать из Черновцов в заснеженных вагонах либо в вагонах с протекающими крышами.
Фото konkurent.in.ua
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