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Украина

«Укрзалізниця» продлила маршрут поезда Киев – Ивано-Франковск

16:19 6 сентября 2019 46
поезд
Инф. «ФАКТОВ»

Администрация железнодорожного транспорта решила улучшить сообщение Киева с городами Западной Украины. Для этого был продлен маршрут поезда № 7 из Киева. Теперь пассажиры смогут добраться не только до Львова и Ивано-Франковска, но и проехать дальше до Коломыи и Черновцов.

Поезд стал почти вдвое длиннее: вместо 10 вагонов в состав включены 18. Из Киева поезд выезжает в 22:22, а на конечную станцию в Черновцах прибывает в 10:27. В обратном направлении состав отправляется в 20:58, а в Киев приезжает в 09:07.

Новые купейные вагоны поезда оснащены вакуумными туалетами и кондиционерами. Для удобства пассажиров в поезде стало намного больше розеток — не одна-две на коридор, а отдельные в каждом купе.

Появление новых поездов на маршруте должно порадовать тех пассажиров, которым в текущем году пришлось ехать из Черновцов в заснеженных вагонах либо в вагонах с протекающими крышами.

Фото konkurent.in.ua

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